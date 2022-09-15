我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

足球／缺補水站、找不到廁所 卡達世足球場遭刷負評

體育新聞組／綜合報導
卡達世界杯足球賽將在2個月後點燃戰火，但決賽場館在辦完首場賽事後負評不斷。（歐新社）
卡達世界杯足球賽將在2個月後點燃戰火，但決賽場館在辦完首場賽事後負評不斷。（歐新社）

卡達世界杯足球賽將在2個月後點燃戰火，不過作為決賽場館、斥資7.67億美元打造的盧賽爾球場，在上周舉辦完首場大型賽事後卻是負評不斷，不少球迷反應球場內外缺乏補水點，廁所位置也標示不清，工作人員更是一問三不知，讓他們將不會再來到這球場觀看世界杯賽事。

身為首個主辦世足賽的中東國家，卡達為了今年世界杯可說是投入大量的金錢與人力，甚至還在日前被爆出剝削孟加拉、印度、尼泊爾移工來建造世界杯場館的負面新聞。

其中斥資7.67億美元打造、能容納8萬人的盧賽爾球場，不僅是今年世界杯8大主場館之一，更將在12月18日當天作為決賽球場，在上周舉行了第一場比賽就吸引了近7萬8000名的球迷進場觀賽，沒想到最後卻是負評不斷，包括缺乏補水站、廁所位置標示不清、空調系統差和大眾運輸路線不便。

根據ESPN報導，比賽當天不僅球場動線與導流安排不當，導致排隊進場和離場的觀眾在場外形成長長人龍，甚至引發了零星的衝突事件，更有不少父母抱著孩子在球場內尋找水源，但卻得不到任何協助。

一名住在多哈的球迷就直言當天賽事根本就是一場災難，這已經讓他打消了世界杯期間再來看球的念頭，而一名與球場合作的廠商更直言，當天的混亂狀況讓不少廠商都無法順利進駐，甚至在場內還不時可以看到救護車在亂竄，尋找不到該停放的地點，「我們一遍又一遍得到錯誤的指引，我們擁有停車證，但卻屬於不存在的停車位置。」

對於球迷的嚴厲批評，卡達政府則是透過發言人表示，這次的賽事舉辦正是為了尋找出問題來與世界杯作無縫接軌，「參與這次賽事的所有團隊都將獲得寶貴的經驗，並將它帶到今年的比賽之中」。

根據統計，目前世界杯300萬張的門票中已經預售了245萬張，預計將會有120萬人潮因為世足賽湧入卡達，相當於卡達總人口的一半。

足球 印度

上一則

場邊人語／救火提油 紅襪輸球

下一則

網球／備戰台維斯盃 小蠻牛：喜歡那種氛圍

延伸閱讀

台克球 有望列2028奧運項目

台克球 有望列2028奧運項目
足球／姆巴佩場上「搞隊友」惹議 場外約會跨性別女模

足球／姆巴佩場上「搞隊友」惹議 場外約會跨性別女模
世足賽將登場 貝克漢讚卡達「完美」遭人權組織痛批

世足賽將登場 貝克漢讚卡達「完美」遭人權組織痛批
解除43年禁令 伊朗女性終於獲准入場看足球聯賽

解除43年禁令 伊朗女性終於獲准入場看足球聯賽

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
西班牙男網新星阿爾卡拉斯11日擊敗挪威好手魯德，在美國網球公開賽男單封王。(路透)

美網／19歲「小蠻牛」男單奪冠 雙喜臨門世界排名登第1

2022-09-11 20:00
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

2022-09-04 07:53
波蘭天才少女斯威雅蒂在美網奪冠，這也是他個人生涯第三座大滿貫冠軍。（Getty Images）

美網／球后登頂 斯威雅蒂奪第3冠寫多項紀錄

2022-09-10 23:00

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜