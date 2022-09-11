波蘭跆拳公開賽台灣奪雙金 慶功吃烤肉補過中秋

東京奧運銅牌女將羅嘉翎（左）與男子好手陳柏諺，11日在波蘭跆拳道公開賽女子57公斤量級與男子58公斤級各添1金，教練劉聰達賽後允諾將帶他們慶功吃燒烤，在國外補過一下中秋節。（圖／劉聰達提供）

東京奧運跆拳道 銅牌女將羅嘉翎與男子好手陳柏諺在波蘭跆拳道公開賽勇奪雙金，教練劉聰達心疼選手近一個月嚴格控制體重，允諾賽後將帶愛徒們吃燒烤慶功，「補過一下中秋節」。

羅嘉翎與陳柏諺、莊昕璇自8月21日啟程飛往歐洲，連續參加塔林公開賽、巴黎大獎賽與波蘭公開賽，其中羅嘉翎先在塔林公開賽女子57公斤量級奪金，如今在波蘭再添1金，而男子58公斤級的陳柏諺，也拿下1金、1銀的好成績。

過去跆拳道得分採累計加總，如今改成3回合都是獨立計分，每回合分數較高者勝，先拿兩勝者為贏家。

劉聰達承認，6月羅馬大獎賽、盧森堡公開賽都在第一場落敗，回台灣後針對體能、前後移動、衝撞等能力進行提升，也看得出選手已逐漸適應新制打法。

不過劉聰達也透露，由於比賽密集，這段期間也苦了選手，就像平常羅嘉翎的體重約維持在62公斤左右，賽前才會調整至57公斤以下，這次出國愛徒體重始終只能控制在59.5公斤以下，「就連大使請吃牛排，我也要求他們只能吃一半」。

如今比賽終於告一段落，且3站比賽共拿下3金、1銀，劉聰達笑說，他們預計14日返台，「回台前我會先帶他們去吃烤肉，選手抱怨滑臉書 都是烤肉照，他們都沒吃到，也算讓他們補過中秋」。

劉聰達也不忘感謝到場加油的駐波蘭大使陳龍錦與僑胞，「他們從早上9點就到現場觀賽，一直到比賽結束了都不曾離開」。