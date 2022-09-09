足球專欄／本澤馬傷退 阿札爾出頭天？

阿札爾替補上場表現亮眼。（歐新社）

新賽季歐冠開打，皇家 馬德里首輪作客蘇超塞爾特人以3：0迎來開門紅。光看比分，會以為衛冕軍輕鬆擊敗對手，事實上，這場勝利的代價是折損了大將本澤馬（Karim Benzema），對接下來的戰績會有多大的影響？則要看阿札爾（Eden Hazard）能恢復幾成身手。

本場比賽，皇馬派出與上賽季決賽基本相同的陣容，唯一的差別只有卡塞米羅（Carlos Casemiro）轉會去了曼聯，後腰的位置由新援楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）頂替。皇馬這套打法配合得十分熟稔，也極有效率，但明眼人都看得出來，最大的隱憂就是缺乏替補中鋒，只要34歲的本澤馬有傷病或狀態不佳，前場進攻就會像少了潤滑劑陷入停滯。最慘痛的教訓，就是上賽季聯賽0：4慘敗巴塞隆納。

今年夏季轉會窗，俱樂部還是沒有買替補中鋒，聲稱如果本澤馬缺席將讓阿札爾打影鋒代替。這種說法很難說服球迷，因為前英超 MVP天價來到皇馬三年，竟然連十顆進球都沒有，早已讓球迷失望透頂，危急時刻要指望他？讓人難以相信。

本季歐冠第一場比賽，皇馬就迎來了考驗。開賽半小時左右，本澤馬突然扶著右膝、表情痛苦，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）果斷地換上了阿札爾。沒想到正是這個機會，讓比利時球星打出了來到皇馬的代表作，貢獻一個進球、一次助攻，還策動了打破僵局的首顆進球。

第59分鐘，阿札爾帶球殺入禁區斜傳莫德里奇（Luka Modric），後者橫向擺脫防守後外腳背破門；第77分鐘，皇馬經過33次傳球，最後由阿札爾在門前推射，鎖定勝局。

賽後，官方宣布本澤馬將休息一個月，阿札爾將扮演更重要角色。這場精采的表現，確實讓人對他刮目相看，但是否代表他已經復活了？還很難說。

首先，本澤馬是個大個子中鋒，可以當進攻支點，還有很好的頭球能力，這都是矮小的阿札爾做不到的；其次，本澤馬與維尼修斯（Vinicius Junior）的配合是皇馬最強的攻擊點，阿札爾與維尼搭擋能否有這麼好的效果，默契還需要考驗；最後，即使在英超最顛峰的時候，射門也不是他的專長，是否能扛起皇馬進球的大任，有待觀察。