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足球專欄／背靠背帽子戲法 哈蘭德無極限

易起民
曼城對諾丁漢森林的比賽中，哈蘭德上演帽子戲法。（美聯社）
曼城對諾丁漢森林的比賽中，哈蘭德上演帽子戲法。（美聯社）

曼城對諾丁漢森林的比賽中，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）只用了38分鐘就打進三球，率領球隊以6：0橫掃對手。更可怕的是，這是他繼上周對水晶宮後，連續第二場帽子戲法。在來到英超的前五場比賽他已打進九球，刷新了曼城前輩阿圭羅（Sergio Aguero）所寫下的八球紀錄。

本場比賽中的三顆進球，展現出他超強的身體素質、門前嗅覺與精湛的射術。第一球，隊友斜傳禁區，哈蘭德在門前扛著後衛搶點射門；第二球，哈蘭德在禁區前沿先為隊友做球，再轉身插入禁區，接隊友傳中破門；第三球，隊友在禁區連續頭球擺渡，哈蘭德高高躍起將球頂入。

五場打進九球，不僅讓哈蘭德領跑射手榜，他一個人的進球數甚至比英超15支球隊還多。許多人預測，只要他保持健康，拿到本季聯賽金靴沒有太大問題，甚至有機會挑戰單季34球的英超紀錄。

過去大家認為，曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）不會用大個中鋒，事實上，在他執教早期或許還有些偏執，但近年來他的風格早已愈趨成熟，在中鋒的使用上也更得心應手。

首先，瓜帥讓更多隊友一起進入禁區，透過換位與掩護，讓哈蘭德有更多一對一挑戰中後衛的機會。在這種狀態下，哈蘭德能完全發揮體魄、射術的優勢，對手幾乎防不住他。

其次，本季的新援阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）起到了很大作用，他有比較強的前鋒屬性，很擅長在對手禁區中製造混亂，讓哈蘭德有更多可乘之機，利用他敏銳的嗅覺，找到射門機會。

第三，哈蘭德連頭球都進步了。過去，他被詬病個子雖大卻不會用頭球，在50個進球中僅4顆是靠頭頂進的。但過去兩場比賽他都有頭球破門，一方面是自己的努力，另一方面是隊友們創造大量機會，讓他更輕易將球頂進。

上賽季後半段，皇馬、曼城都在爭取這位挪威新星，最終哈蘭德選擇了曼城。一方面，曼城是他父親效力過的球隊，情感上更認同；另一方面，能在瓜迪歐拉麾下學習，想必也是重要因素。對比另一位超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe）選擇留在競爭力較小的法甲，後梅羅時代雙嬌究竟誰先拿到金球獎，現在還很難說。

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