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羽球／戴資穎回歸球后卻手無「大賽冠軍」外媒：能等多久？

聯合新聞網／ 即時報導
戴資穎4強賽不敵陳雨菲，以銅牌成績作收。(圖:Badminton Photo提供)
戴資穎4強賽不敵陳雨菲，以銅牌成績作收。(圖:Badminton Photo提供)

台灣羽球一姊小戴戴資穎，27日在2022世界羽球錦標賽四強中不敵中國好手陳雨菲，本屆以銅牌作收，無緣冠軍戰，戴資穎即將重返球后寶座，繼續推進世界紀錄，但世錦賽、奧運等大賽均無收穫過金牌，讓外媒直呼「還能等多久呢？」

戴資穎上屆世錦賽時，在冠軍戰不敵日本好手山口茜，最後以銀牌作收，追平台灣選手最佳紀錄。而本屆則是在四強賽即遇到「宿敵」陳雨菲，雙方第24次交手，小戴雖然在決勝局6度化解賽末點，但最後仍是以21：15、14：21、18：21吞下敗仗，無緣「世界冠軍」。

本屆世錦賽戴資穎在四強前哨擊敗泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）後，即有被問到，至今仍沒有世界冠軍一事，當時她表示「我只是努力做好我的本分，沒有想太多」。雖本屆仍無緣金牌，但連續兩年在世錦賽上有獎牌進帳，小戴已經是台灣第一人。

戴資穎奧運、世錦賽最佳成績都是銀牌，雖是世界球后紀錄保持人，但一直無「大賽金牌」的加持，而戴資穎目前已經28歲，並且曾經有過退休念頭，讓外媒感嘆「戴資穎無非是世界上最令人讚嘆的女子單打球員，但她仍在尋求奧運和世錦賽的金牌，她已經28歲並有退休計畫，還能等多久呢？」

奧運 羽球 退休

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