球迷女兒滿月求祝福遭拒 林書豪道歉：不知道滿月是什麼

林書豪說自己不知道滿月是什麼意思。（影片截圖）

華裔 球星林書豪 上了微博 熱搜，這次不是因為重回中國CBA，也不是因為球場表現，而是因為一則道歉。林書豪日前在中國參加簽售會時，遇到粉絲表示他的女兒滿月，希望能寫上祝福，卻被林書豪拒絕，引發網友批評。林書豪也緊急拍影片澄清，因為自己「不知道滿月是什麼」。

綜合媒體報導，在葫蘆島的球迷簽售會簽名環節中，有一位球迷拿著林書豪的球鞋，對林書豪說：「我女兒滿月，能不能幫我寫個祝福？我也姓林。」但是由於現場等待見面和簽名的球迷太多，林書豪婉拒了這位疑似插隊的球迷請求。

球迷展示多件林書豪球衣。（影片截圖）

隨後，這位球迷向林書豪展示了自己身上穿的數件球衣，全部都是林書豪在NBA時期征戰不同球隊的戰袍。這位球迷向林書豪致謝後，就拿著球鞋離開了現場。

這則視頻在社交網絡上快速傳播，不少網友批評林書豪，認為他應該在球迷女兒滿月這個「特別的時間節點」送上祝福，或者至少在球迷展示自己所有球衣的時候，進行更多互動。

隨著網絡討論愈演愈烈，林書豪25日在社交帳號發了道歉視頻，他稱「自己當時並不知道滿月是什麼意思，簽售會為每個球迷簽名的時間是固定的，沒有那麼多時間給到單獨一人。」

為了彌補這個遺憾，林書豪表示自己特意準備了一些禮物送給這個球迷以及他的家人。