足球專欄／拿下C羅 曼聯贏雙紅會

拉什福德（前）擊敗門將，打進單刀球。（美聯社）

英超 最受矚目的「雙紅會」落幕，最終由「紅魔」曼聯以2：1擊敗「紅軍」利物浦。這不僅是曼聯本季的首勝，更一甩前兩場的頹喪，展現出高昂的鬥志，讓人對他們本季的戰績重新燃起希望。

陣容方面，曼聯主帥藤哈格（Erik ten Hag）大膽地將C羅 （Cristiano Ronaldo）和隊長馬奎爾（Harry Maguire）放在板凳席上，啟用拉什福德（Marcus Rashford）、埃蘭加（Anthony Elanga）、桑喬（Jadon Sancho）擔任進攻三箭頭，正是這群青年軍用不懈的跑動與快速的突擊戰勝了對手。

拉什福德一改過去為人詬病的「懶散」，這場顯得活力十足，他把握住單刀的機會，面對門將顯得非常有自信，穩穩地打進一球；小將埃蘭加的表現堪稱驚豔，他在開賽不久就射門擊中門柱，更在比賽第16分鐘助攻桑喬，後者在禁區內假動作騙過對手，從容地射門得分。

戰術方面，我們看到滕哈格的堅持與應變。堅持的是前場逼搶的決心，經歷賽季前兩場的慘敗，賽前他的地位其實岌岌可危，但是他勇於棄用兩大球星，改用更有活力、更願意跑動的年輕人，這場豪賭換來的是更多的搶斷，掐死了利物浦的攻勢；應變則是指他不拘泥於控球，尤其在球員還沒辦法達到足夠水平時，球權在腳下反而容易被對方搶斷，既然如此，他乾脆讓球員一拿到球就向前長傳，利用速度去衝擊，即使傳不到也無所謂，多傳幾次總是會跑出機會的。

此外，瓦拉內（Raphael Varane）與馬丁內斯（Lisandro Martinez）的中衛組合則展現出一股新氣象，兩人都很有速度，瓦拉內的穩健加上馬丁內斯的衝勁，起到很好的化學效應。比賽中，費南德斯（Bruno Fernandes）解圍險些自擺烏龍，就是馬丁內斯門線救險，才沒有白送對手一球。

這場勝利後，藤哈格澄清，C羅沒有被冷凍，他將會依比賽狀況調整先發陣容。此外，卡塞米羅（Carlos Casemiro）的到來無疑將增強曼聯的實力，藤哈格怎麼用他，則有待下場比賽揭曉。

總之，這場比賽曼聯打出了精氣神，不只鼓舞了士氣，也為藤哈格贏得了時間。這場比賽的打法與他的理想還差得很遠，接下來，他應該會嘗試各種可能，繼續改造曼聯。