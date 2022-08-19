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籃球／林書豪結束隔離 中國媒體預測將加盟廣州龍獅

聯合新聞網／ 即時報導
林書豪在個人微博發文，透露自己「隔離10天結束」，並迫不及待回來與球迷見面。(取材自微博)
林書豪在個人微博發文，透露自己「隔離10天結束」，並迫不及待回來與球迷見面。(取材自微博)

新動向備受矚目的華裔球星林書豪，在個人微博發文透露自己「隔離10天結束」，並迫不及待回來與球迷見面，被認為是在暗示下季將重返CBA，中媒預測他將加盟廣州龍獅。

林書豪上季於CBA例行賽出賽25場，平均繳出13.7分、3.6籃板、4.4助攻、1.4抄截，相較2019-20賽季的場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9抄截，明顯有落差，所屬球隊首鋼在季後賽首輪就不敵吉林東北虎，無緣晉級八強。

季末林書豪遭北京首鋼放棄，有傳出他或許會考慮加盟台灣PLG或是T1職籃，甚至是和弟弟林書緯一起打球，另外香港灣區翼龍隊也以報價1000萬人民幣年薪試圖網羅林書豪。

不過林書豪近日在個人微博發文，首先感謝陪伴自己長達16年之久的私人訓練員Josh范，「我真的非常感恩，在2006年於波士頓上大學時認識了Josh，16年後我們的旅程仍在繼續。謝謝你教會了我很多關於籃球的東西，儘管這些年我有這麼多起起伏伏，一直作為朋友在我身邊。也謝謝你這個夏天3個半月非常棒的訓練，讓我不斷突破自己的極限。」

文末林書豪還稍微透露目前個人行蹤，「在過去隔離的10天裡，Josh范也在幫我寫訓練計畫，指導我的訓練，真的很開心可以回來，和支持我的球迷見面，真的希望你也在這裡！」

根據中國媒體報導，林書豪新賽季極有可能轉戰廣州龍獅。

林書豪 微博 北京

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