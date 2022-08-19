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足球專欄／曼聯2連敗 藤帥難卸責

易起民
曼聯上半場就丟了四球，騰哈格束手無策。（路透）
曼聯上半場就丟了四球，騰哈格束手無策。（路透）

曼聯開季二連敗，排在積分榜最後一名，打破了30年來的紀錄。新帥騰哈格（Erik ten Hag）出師不利，如果不能及時力挽狂瀾，或許還來不及把曼聯改造成他理想中的球隊，就得捲舖蓋走路了。

上一場，面對實力較弱的布倫特福德，曼聯上半場不到35分鐘就丟了四球，最終0：4落敗，氣得騰哈格直批「全隊都有責任」。但事實上，藤帥自己的用人與戰術也值得商榷。

面對人高馬大的布倫特福德，藤帥派上175公分的馬丁內斯（Lisandro Martínez）打中後衛，把191公分的瓦拉內（Raphael Varane）擺在板凳席上；同時，他撤下193公分的麥克托米奈（Scott McTominay），而用埃里克森（Christian Eriksen）打後腰。這注定了面對更拚、更猛、更強壯的對手時，曼聯後防將毫無抵抗力。

第一個丟球，門將德赫亞（David de Gea）低級失誤，讓球從腋下漏進球門。上賽季，德赫亞狀態回溫，讓人對他一度重燃希望。但他的技術特點在於門線技術好，腳下功夫卻是一般，這不符合藤帥的戰術要求。如今，賽季初就出現嚴重失誤，加上他的高薪與能力不符，德赫亞的壓力恐怕會愈來愈大。

第二個丟球，來自於埃里克森被搶斷，導致球門失守。不過，埃里克森並不是始作俑者，反而是馬奎爾（Harry Maguire）在隊友被緊盯的情況下還把球傳給他，根本是害人不淺。這也顯示了馬奎爾的傳球視野狹隘，球商不高，甚至是後防的不定時炸彈。

第三個丟球，布倫特福德開出角球，遠點的人頭球擺度，由近角的人將球碰進球門。這球可以看出175公分的馬丁內斯無論爆發力多好、有左腳的優勢，也無法彌補他身高劣勢。在門前狹窄的空間裡，對方高大的球員卡住身位，根本不會給你起跳的機會，只能眼睜睜被對方用身材碾壓。另外，他似乎對高空球的判斷也有問題，第一時間跑過頭，等他再往回跑，對手都站好位置了，當然頂不贏。

總之，曼聯現在百弊叢生，不是光換教練或幾個球員就可以改變的。但曼聯仍是英超，乃至足壇最具影響力的球隊之一，所以接下來幾周我仍會經常討論曼聯，從各個角度分析這支豪門球隊的衰微，並試圖提出解方。

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