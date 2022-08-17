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威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

特約記者廖華傑／威廉波特即時報導
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

2022年威廉波特少棒聯盟世界大賽(Little League World Series)17日上午開幕，來自20個國家及地區聯盟球隊齊聚一堂，台北市福林國小少棒隊化身的中華少棒代表隊代表亞太區參賽，選手們在章子健總教練帶領下，帶著大面中華民國國旗進場，向世界介紹台灣，也獲得現場球迷及僑胞熱烈歡迎與喝采，期許與世界各地的冠軍隊伍相互交流切磋球技，用棒球與世界做朋友。

看台上擠滿了加油的觀眾。 (特約記者廖華傑／攝影)
看台上擠滿了加油的觀眾。 (特約記者廖華傑／攝影)

2022年適逢世界少棒聯盟(Little League International)成立75周年，開幕現場湧進滿場球迷，少棒聯盟除了擴大邀請隊伍至20隊外，今年也特別邀請洋基隊傳奇球星Mariano Rivera前來給小球星們打氣鼓勵，開幕儀式也省去了冗長的致詞，將舞台完全交給選手們，由各隊派一名選手出來開球，讓鎂光燈都聚焦在這260位選手身上，把球場留給小將，表達了聯盟對小選手們的尊重。

8月11日所有球隊報到後，世界少棒聯盟也妥善規畫小選手們的食衣住行育樂的需求，讓小選手們頻頻稱讚，其中樂天桃猿的育成部主管沈鈺傑的兒子沈立宸也在球隊裡。沈立宸表示非常開心參與盛會，聯盟也安排很多好吃好喝好玩的，還能游泳、玩遊戲機，讓人驚喜。率領球隊在亞太賽中以1:0戰勝南韓隊的投手廖芫豎則表示，能夠跟各國冠軍隊比賽讓他覺得很興奮，非常期待首場與義大利的交手，希望能夠獲勝，也期許自己比賽時有好表現。

中華隊員出場。 (特約記者廖華傑／攝影)
中華隊員出場。 (特約記者廖華傑／攝影)

中華隊總教練章子健表示，球隊一開始就是以打進威廉波特世界賽為目標，一路上小將們展現極佳的拚勁，從台北市代表權選拔，與東園國小激戰六局，雙方互有領先的情況下，福林隊最後擊出再見兩分全壘打取得台北市代表權之後，他就看見了這群小選手堅韌的鬥志，最後一路過關斬將，取得全國賽冠軍，再進軍南韓亞太區選拔賽，終於獲得進軍威廉波特世界大賽的資格。章子健說，期許這群選手在明天的賽場上享受比賽，把緊張感化成興奮，在球場上好好發揮。

台北市福林國小棒球隊成立30多年，今年是首次站上威廉波特球場，球隊不僅由校長李嗣蕙帶領公務團成員隨行照顧球員，還吸引了已畢業的學長家長吳憶菁不遠千里飛到威廉波特，就是要為這群努力的小選手們加油。中華少棒代表隊美東時間18日下午1時首戰將對上歐非區代表隊義大利少棒。

來源:聯合影音

威廉 波特 義大利

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