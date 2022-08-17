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威廉波特世界少棒賽 加勒比海庫拉索2：0開門紅

編譯柯立偉／綜合17日電
世界少棒17日開賽，首場由加勒比海庫拉索以2：0擊敗尼加拉瓜。（美聯社）
世界少棒17日開賽，首場由加勒比海庫拉索以2：0擊敗尼加拉瓜。（美聯社）

因受新冠疫情影響於2020年停辦、2021年限定入場觀眾的世界少棒標賽事，17日在賓州南威廉波特(South Williamsport)開賽；首場比賽由加勒比海庫拉索以2：0擊敗尼加拉瓜。

這項比賽自1947年首度開賽以來到今年適逢75年，別具紀念意義；再加上賽事場地擴建，使原本只能容納16支隊伍的賽場擴大成能容納20支球隊，並接納了包含康乃狄克、新澤西、紐約、羅德島的「都會區球隊」、包含蒙大拿、內華達、猶他、懷俄明的「山區球隊」，以及巴拿馬和波多黎各(Puerto Rico)兩支海外隊伍，將為今年的賽事增色。

2022世界少棒賽17日於賓州南威廉波特開幕。 (特約記者廖華傑／攝影)
2022世界少棒賽17日於賓州南威廉波特開幕。 (特約記者廖華傑／攝影)

南威廉斯波特市長斯勞特(Derek Slaughter)指出，預估今年的系列賽事將可為當地帶來逾8萬5000名遊客，經濟效益更上看4000萬至5000萬元；他說：「過去兩年相當艱困，特別是雖然我們去年因應疫情舉辦『限定球員親友入場觀賽』的比賽，但沒辦法取代真正的、完整的錦標賽事。」

少棒聯盟發言人說：「擴充球隊規模將能夠讓各地最優秀的棒球青年好手一同切磋進步」；斯勞特也說：「球隊規模的擴充代表著參戰的少年球員及陪同的父母人數也會變多，而且我們這裡離新英格蘭大都會帶不遠，『都會區球隊』的球員及球員父母開車過來不會太久。」

世界少棒17日開賽，首場由加勒比海庫拉索以2：0擊敗尼加拉瓜。（美聯社）
世界少棒17日開賽，首場由加勒比海庫拉索以2：0擊敗尼加拉瓜。（美聯社）

本次賽事最受人矚目的隊伍，當屬來自夏威夷的檀香山隊(Honolulu)，他們曾在2018年奪得冠軍，並在去年獲得第三名；今年帶隊的教練正是2018年的冠軍教練沃達(Gerald Oda)。

針對重啟賽事可能帶來的經濟效益，斯勞特興奮地說：「球迷、球員及球員親屬陸續抵達南威廉波特，他們在此暫居期間將可以為我們萎靡已久的旅館業、餐飲業帶來新氣象；我現在找不到適合的詞彙來形容我內心的激動，一想到連續兩年受疫情所苦的日子總算到頭了，我就覺得非常開心。」

來源:聯合影音

疫情 威廉 波特

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