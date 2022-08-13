金球獎入圍 梅西意外落榜 17年來首次

梅西今年意外未入圍金球獎候選名單。（路透）

2022年金球獎 （Ballon d'Or）的提名 名單12日公布，兩個最知名的球星意外未入圍。梅西 （Lionel Messi）和內馬爾（Neymar Jr.）都不在該獎的30位提名之列。

對於梅西來說，這是他自2005年以來第一次未獲金球獎提名。

梅西贏得2021年和2019年最近兩次金球獎；2020年由於新冠疫情爆發，該獎項被取消。梅西還在2015年、2012年、2011年、2010年和2009年獲得該獎。他拿下7次金球獎是所有球員中最多的。他還曾6次在投票中名列第二或第三位。

內馬爾也未能入圍。他至今未曾獲得該獎項，但在2015年和2017年兩次投票中獲得第三位。

得獎5次僅次於梅西的C羅（Cristiano Ronaldo）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、本澤馬（Karim Benzema）和孫興慜都在今年的榜單上。

梅西和內馬爾2021-2022賽季都在巴黎聖日耳曼。球隊以26勝8負4和的戰績在法甲聯賽中排名第一。梅西在2020-2021賽季為巴薩踢進30球後，為大巴黎踢進6球。內馬爾在巴黎聖日耳曼的22場比賽中踢進13球並有6次助攻。