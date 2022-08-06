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沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

體育新聞組╱綜合報導
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

由國際田徑總會舉辦世界U20田徑賽在8月1日起在哥倫比亞卡利進行六天的競技，來自世界各地最高頂尖的青年好手齊聚一堂爭取獎牌榮耀，不料，在男子十項比賽出現超尷尬的場面，在進入400公尺比賽時，一名18歲義大利選手諾尼諾(Alberto Nonino)因沒穿內褲比賽，結果原本一開始起跑領先的他，卻因為不斷「露鳥」因素，只好用手調整短褲來遮掩下體，甚至要一邊跑一邊握著「鳥」，這個舉動讓他速度變慢，最後在這個項目以最後一名坐收，然而這也讓他一戰成名，「握鳥」一幕在網路上被傳了開來，致使他受到不少網路嘲諷。

諾尼諾在賽後解釋，由於他的「小弟弟」從短褲側邊露了出來，他不得不握著，避免影響他正常跑步，這是很正常的事，而他也承認褲子的問題，是使他成為最後一名罪魁禍首。

他出糗的一幕，在網路上流傳開來，使得他受到不少網路嘲諷，面對此事，他表達，「我本來想對這件事一笑置之，但後來感到事態越來越嚴重，所幸我的家人及朋友幫助我克服接下來幾個小時的所發生的事。」他還說，「全世界所有人包括義大利都關注網路霸凌議題，如果這些事發在敏感的人身上，後果恐怕不堪設想。」

不過，還是有人告誡說，「如果參加中長距離的比賽，最好還是搭配合適的短褲比較好。」一般短距離，有些選手會穿著緊身褲取代內褲，至於中長距離則是跑者專用的短褲。

義大利 霸凌

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