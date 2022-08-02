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小馬少棒／台小將4：11不敵加州普拉森隊 奪銀牌

記者徐如宜／高雄2日電
高雄小將代表台灣參加美國小馬世界聯盟少棒錦標賽，獲得亞軍。（圖：高雄市中正國小提供）
高雄小將代表台灣參加美國小馬世界聯盟少棒錦標賽，獲得亞軍。（圖：高雄市中正國小提供）

以高雄市中正國小為主體的少棒隊，代表台灣參加美國小馬世界聯盟少棒錦標賽，在拿下三連勝後，美東時間1日晚上對上美國加州普拉森隊爭奪冠軍，高雄小將不敵對手，終場以4:11輸給普拉森隊，獲得亞軍。

加州普拉森隊在昨天晉級賽中，以17：0勝墨西哥隊，今天的冠軍戰與中正國小對壘。普拉森隊二局上就拉開攻擊火力，三局火力全開得到4分。三連勝的高雄小將此役火力遭到封鎖，投手也難擋對手的攻勢。現場僑胞揮舞國旗，為高雄小將加油。

冠亞軍賽高雄為後攻，二局上，加州普拉森隊就展現猛烈攻勢，先以安打打下1分，並形成一、三壘有打者，之後三壘跑者盗回本壘，再為普拉森隊等到第二分。三局上，普拉森隊在滿壘清況下，再擊出三壘打，將三位跑者都送回本壘得3分，四局與五局也有嶄獲，七局結束，共計攻下11分。

高雄小將代表台灣參加美國小馬世界聯盟少棒錦標賽，各地僑胞揮舞國旗加油。（圖：高雄...
高雄小將代表台灣參加美國小馬世界聯盟少棒錦標賽，各地僑胞揮舞國旗加油。（圖：高雄市中正國小提供）

高雄小將在五局下，由隊員王柏鈞安打回壘得到此役第一分，姜晉錫也在隊友安打火力支援下，為高雄再添得一分，之後祖港的安打再將打者送回本壘，此役高雄隊共拿到4分，最後輸給普拉森隊。

高雄小將第一場賽事就對上強隊多明尼加，以7：5演出逆轉勝；接下來第二、三場賽事分別以18：0與15：0打贏美國地主拉雷多隊；今天與美國加州普拉森隊爭冠，終場以11：4獲得亞軍，戰績3勝1敗。

領隊中正國小校長吳軒銘表示，球員們在溫度極高的環境下比賽，還要適應時差以及作息，最終3勝1敗獲亞軍，已相當不易。感謝高市府及熱心企業促成球員們參與國際重要棒球賽事，也讓國際看見台灣優秀表現，也將這次成績獻給所有幫助高雄小將出國比賽者。

蔡英文總統、賴清德副總統在第一時間致上賀電，由駐休士頓台北經濟文化辦事處轉頒，恭賀代表隊的絕佳表現。高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌也向選手們致賀慰勞。

加州 教育局 賴清德

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