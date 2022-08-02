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歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒

體育新聞組／綜合報導
歐國盃女足冠軍戰，英格蘭靠凱利（前）在延長賽進球，擊敗德國奪冠。（歐新社）
歐國盃女足冠軍戰，英格蘭靠凱利（前）在延長賽進球，擊敗德國奪冠。（歐新社）

歐國杯女足冠軍戰，英格蘭7月31日靠凱利（Chloe Kelly）在延長賽進球，終場2：1擊敗德國奪冠，英格蘭女足在爆滿主場觀眾面前獲得隊史首座國際大賽金杯。

中央社引述法新社報導，凱利第110分鐘在溫布利球場爆滿8萬7192名主場觀眾面前，於門前趁亂及對方門將沒能清乾淨的瞬間將球撥進，終止英格蘭男、女足球56年來在世界杯或歐國杯等重大國際賽的冠軍荒。

凱利及時從十字韌帶撕裂傷復原並趕上本屆歐國杯，並在冠軍戰最後一刻當上全國英雄。

她賽後受訪時說：「作為一個看著足球長大的年輕女孩，這就是夢想。感謝在我復健過程裡的所有人，我一直深信能打歐國杯，且能扮演致勝英雄，天哪，我這些隊友真是太棒了。」

凱利賽後受訪還沒完就中斷，與觀眾及隊友齊聲高唱歐國杯金曲Sweet Caroline慶祝奪冠。

英格蘭第62分鐘由替補圖尼（Ella Toone）接獲隊友妙傳破防對方越位陷阱，長距離跑動一路單刀殺到德國禁區前起腳破門先馳得點。

本場勝利女神未垂青德國，賽前熱身時隊長兼頭號得分銳刃波普（Alexandra Popp）竟肌肉拉傷，雖然發揮強大韌性於第79分鐘靠瑪古爾（Lina Magull）勁射扳平，卻在延長賽一記門前亂陣失球，無緣金杯。

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