足球專欄／巴薩當老賴 德容拒去曼聯

德榮拒絕去曼聯。（美聯社）

今年夏季轉會窗，足壇兩大懸念都發生在曼聯，一個是C羅 （Cristiano Ronaldo）去哪裡？另一個是德容（Frenkie de Jong）是否會來？其中，巴薩中場德容是曼聯新帥騰哈格（Erik ten Hag）計畫裡重要的一員，也是紅魔最早鎖定的引援對象，現在卻出現雙方俱樂部談好了，但球員不想走的情況，也算是難得的奇觀。

騰哈格來自荷甲豪門阿賈克斯，以漂亮的傳控打法、敢於重用年輕人聞名，尤其是2018-19賽季，他率領一群青年軍殺進歐冠四強，是他獲曼聯青睞的重要履歷。

而這支青年軍中最耀眼的明星之一就是德容，在騰帥的體系裡，德容作為後腰可以回撤到後場接球，再或帶或傳向前推進，將球輸送到對手的腹地。之後，德榮以7000萬元（歐元，下同）的身價加盟巴薩，被視為布斯克茨（Sergio Busquets）的接班人，但始終不太適應。

本賽季，騰帥接掌曼聯，第一目標就是把德容帶到老特拉福德，重組 那支歐冠四強的黃金陣容。最初，巴薩因財政困難開價8500萬元，曼聯不想被當凱子削只願出5200萬元，經過了漫長的拉扯，據說雙方達成了6500萬元加1000萬元浮動的協議，但是德容堅持不走。

為什麼不走呢？不是他不想離開巴薩，而是俱樂部積欠他龐大的薪水，如果他現在離開，這些錢恐怕都拿不到了。

據媒體報導，前兩年受疫情 影響，巴薩財政遭遇重大打擊，於是球隊跟德容談，「這兩季先減薪70%，之後再把差額補上」，所以2020-22兩季德容的薪水分別為300萬、600萬元，但之後兩季他將獲得1800萬、1900萬年薪。如果現在去曼聯，前兩年薪水加獎金差額高達1800萬元，損失可就太大了。

不過，巴薩在財政不健康的情況下，還簽下了萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、拉菲尼亞（Raphinha Belloli）等新援，不送走德容赤字完全無法平衡。所以主教練哈維（Xavi）已表示，他不在下賽季的計畫裡，如果要留隊，除非減薪50%。甚至在熱身賽中，把他放在後衛的位置上。

這齣轉會鬧劇如何收場？目前還看不出端倪。德榮確實是年輕好手，希望不要因為這種事情耽誤了職業生涯。