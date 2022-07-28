泰拳／泰名將擂台上被打到腦死 法國對手自責引退

Anthony Durand(右)與潘東猜賽前合影。 (取材自臉書)

本月在一場泰拳比賽上，泰國 名將名將潘東猜（Panphet Pandungchai）與法國對手杜蘭德（Anthony Durand）對決時，因頭部不慎撞擊到地板，陷入昏迷因此緊急送醫，但在近日宣告無力回天腦死不治，杜蘭德聽到消息後十分自責、除了直接宣佈引退，也承諾潘東猜的家人將會進行經濟援助。

據外媒報導，25歲的潘東猜與杜蘭德兩人同為73量級的選手，並在15日的比賽中進行對決，可惜當賽事進行到第5回合時，前者不慎遭到杜蘭德一技肘擊下巴，導致其頭部撞到地板昏迷，而主辦單位也立即將他送往醫院進行急救，可惜仍宣告不治。幫助潘東猜進行急救的醫生表示：「他的腦部受到撞擊後嚴重出血，並陷入無法逆轉的腦死狀態」，於23日時宣告離世，對手杜蘭德聞訊後自責不已，並直接宣布退役。

杜蘭德在臉書 上寫到：「儘管我知道責任不全在我，但我無法認為『這是風險之一，我應該提前預料到的』，就算致死原因可能是他在之前的比賽，頭部就有累積性的傷害，但我還是無法接受這個事實，這場比賽將是我生涯最終戰，我不會再回歸了。」最後他也希望對手能安息，並承諾會對他的家人提供金援，直到他們不需要為止。