田徑世錦賽／撐竿跳6米21 瑞典飛人再破世界紀錄

瑞典的杜普蘭蒂斯在世界田徑錦標賽男子撐竿跳飛過6公尺21，打破世界紀錄。（路透）

為期10天的世界田徑錦標賽24日畫下句點，最終日產生兩項世界紀錄，「瑞典 飛人」杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）再度突破極限，以6公尺21推進男子撐竿跳紀錄，奈及利亞女將阿姆桑（Tobi Amusan）也飆出女子100公尺跨欄新猷，成為奈及利亞史上第一位世錦賽金牌得主。

年僅22歲的杜普蘭蒂斯，兩年來不斷改寫世界紀錄，他從5公尺70開始下場，第一跳躍過6公尺時就已確定金牌入袋，在6公尺06第一次試跳成功後，直接挑戰6公尺21，比他3月貝爾格勒世界室內田徑錦標賽締造的6公尺20多了1公分。

杜普蘭蒂斯第一次試跳雖失敗，第二次就優美過竿，他笑說：「感覺很好，我無法解釋，事實上我今天並沒想到紀錄，我只是渴望之前錯過的金牌，所以當跳過這高度，就像是所有事情都水到渠成。」

上屆多哈世錦賽，杜普蘭蒂斯以銀牌作收，如今甜蜜復仇，東京奧運 、世錦賽、歐錦賽等大賽金牌都到手。

原本女子100公尺跨欄的世界紀錄是美國女將哈里森（Kendra Harrison）2016年跑出的12秒20，阿姆桑準決賽就以12秒12改寫，不到2小時後的決賽更飆出12秒06的驚人成績，可惜決賽成績因「超風速」沒能成為世界新猷。

地主美國隊今年世錦賽總計收下13金9銀11銅，33面獎牌創下賽史紀錄。