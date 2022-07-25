羽球／戴資穎台北4度奪冠 退休「差不多了」

台北羽球公開賽，戴資穎在女單贏得冠軍。（記者曾原信／攝影）

以冠軍回應滿場球迷期待，台灣羽球 「一哥」周天成和「一姐」戴資穎24日在台北羽球公開賽接棒留下金杯，且都是第4度留下台北賽冠軍，寫下隊史新猷；儘管壓軸登場的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋沒能延續百分百勝率，3組台將留下2冠1亞，仍為停辦兩年的台北公開賽畫下完美句點。

3組打進決賽的地主選手都名列頭號種子，24日先上場的周天成演出逆轉勝，在61分鐘大戰以14：21、21：10、21：6逆轉世界排名38的日本 對手奈良岡功大，完成衛冕任務；接續登場的戴資穎同樣對決日本選手，她只花37分鐘就以21：17、21：16拍下川上紗惠奈，迎接2018年後的再一座台北賽金杯。

小戴第一座台北賽冠軍是2012年打下，相隔10年收穫平賽會女單最多的第4冠，她笑說：「希望在我還在打球時，可以多拿一些冠軍。」去年東京奧運 摘下銀牌後，她退休的傳言就不少，上月剛過28歲生日的小戴坦言「差不多了」，但現階段的自己仍持續努力，下月世錦賽就是今年重點賽事，迎接本季第3冠後沒太多時間休息，為世錦賽準備。

10年前的台北公開賽，周天成也打進男單決賽，當時亞軍作收的他今年迎接賽史新紀錄的第4座男單冠軍，讓他感觸良多，「2012年是我第一次打進台北公開賽決賽，10年之後還能踏上這舞台，覺得很珍惜。」

賽後將球拍丟給觀眾的小天，更換球衣露出結實肌肉意外成為這次賽會的亮點，每次換衣滿場球迷都送上驚呼，他也感謝這周地主球迷給的滿滿「正能量」；收下本季首冠的他也將目標放在下月22日東京登場的世錦賽，盼能突破自己的「8強魔咒」。

「麟洋配」雖打進本季首度的決賽，離冠軍仍差一步，以18：21、21：11、18：21敗給首度碰頭的馬來西亞組合萬緯聰／鄭凱文，兩度打進決賽都飲恨的李洋雖嘆「沒冠軍命」，但兩人突破今年小低潮，為世錦賽增添不少動力。