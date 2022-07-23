田徑／萊爾斯200公尺寫新猷 破全美紀錄 登世界第三傑

萊爾斯(右)在世界田徑錦標賽男子200公尺決賽，以19秒31改寫高懸26年的美國全國紀錄奪金。（新華社）

在美國奧勒岡尤金舉行的世界田徑錦標賽，21日在200公尺賽事上演兩場歷史之戰，其中牙買加傑克森在女子200公尺決賽，跑出21秒45僅次於世界紀錄的史上次佳成績摘金，而美國飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles）則是在男子200公尺決賽，以19秒31改寫高懸26年的美國全國紀錄奪金，並登上史上第3傑。

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日前女子100公尺決賽才跑出個人生涯最佳10秒73奪下銀牌的傑克森，21日站上200公尺決賽舞台，儘管前100公尺都還落後10面世錦賽金牌得主、牙買加同胞弗雷澤-普萊斯，不過最後70公尺傑克森展現驚人加速，跑出僅次於已逝美國傳奇「花蝴蝶」葛瑞菲絲保持的21秒34世界紀錄。

至於男子200公尺賽場繼續由美國選手獨霸，去年東奧奪銅的萊爾斯以19秒31的成績摘金，改寫1996年由強森所創下的19秒32美國紀錄，且在史上也僅次於「牙買加閃電」柏特的19秒19和布雷克的19秒26。

對於衝過終點時碼表上的參考時間一度是19秒32，不過隨後就校正為19秒31，萊爾斯賽後坦言心情一度相當忐忑，「我一度很擔心是否能從『2』變成『1』，我一點都不希望看到是19秒32，因為沒有人會希望自己與其他人分享紀錄，即使是強森也肯定會這樣想。」