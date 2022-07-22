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世錦賽／改寫27年美國紀錄 萊爾斯200公尺摘金登第3傑

記者劉肇育／綜合報導
萊爾斯（中）在世錦賽決賽跑出19秒31的成績完成2連霸。（新華社）
萊爾斯（中）在世錦賽決賽跑出19秒31的成績完成2連霸。（新華社）

一吐去年東京奧運摘銅的怨氣，美國男子200公尺飛毛腿萊爾斯（Noah Lyles），今天在世錦賽決賽跑出19秒31的成績完成2連霸，不僅成功改寫美國男子200公尺全國紀錄，此成績更讓他登上史上第三傑，重新擦亮男子200公尺現役第一人的招牌。

日前剛過25歲生日的萊爾斯，去年在東京奧運被看好奪金的情況下，最終卻只抱回銅牌，讓他一度相當沮喪，不過在奧運後他也開始針對前段加速的弱點進行加強，並在這次的世錦賽中收到成果，從預賽開始就一路領先其他選手。

萊爾斯在世錦賽決賽跑出19秒31的成績完成2連霸。（新華社）
萊爾斯在世錦賽決賽跑出19秒31的成績完成2連霸。（新華社）

今天登場的決賽，萊爾斯更是在出彎後就取得領先，並且在最後直線衝刺階段拉開了與同胞好手、去年東奧銀牌貝德納雷克（Kenny Bednarek）以及18歲小將奈頓（Erriyon Knighton）間的差距，以19秒31的成績率先抵達終點。

萊爾斯的19秒31不僅是個人生涯最佳成績，還改寫美國男子200公尺全國紀錄，原紀錄為強森（Michael Johnson）在1996年所創下的19秒32，同時也是今年全世界最快的紀錄，放在男子200公尺歷史上更是僅次於僅次於柏特（Usain Bolt）的19秒19和布雷克（Yohan Blake）的19秒26，躍居史上第3傑。

對於衝過終點時碼表上的參考時間一度是19秒32，不過隨後就校正為19秒31，萊爾斯賽後坦言心情一度相當忐忑，「我一度很擔心是否會從2變成1，我一點都不希望看到是19秒32，因為沒有人會希望自己與其他人分享紀錄，即使是強森也肯定會這樣想。」

強森今天也親臨世錦賽現場，並在賽後高舉著萊爾斯的手一起合照，且今年世錦賽男子100公尺、200公尺合計6面獎牌，也都由美國選手包辦，在前7天賽事中地主美國隊也已經拿下22面獎牌高居第1，萊爾斯說：「美國在獎牌上左擁右抱，這感覺真的很棒，從我登上世錦賽這個平台以來，我就一直在等待美國稱霸的那一天。」

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