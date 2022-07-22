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足球專欄／押寶萊萬 巴薩最後豪賭

易起民
加盟巴薩後，萊萬現身美國季前訓練。（Getty Images）
加盟巴薩後，萊萬現身美國季前訓練。（Getty Images）

告別拜仁，波蘭前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）如願加盟巴塞隆納。萊萬獲得稅後年薪900萬元（歐元，下同），還不如在拜仁的1100萬，但擁有3+1的長約保障。對巴薩來說，高額的負債讓他們不得不賣球員平帳，不過萊萬這種世界級球星來投的機會太難得，即使砸鍋賣鐵付出4500萬元加500萬浮動的高額轉會費，也要將他納入麾下。

梅西時代，巴薩經過一番動盪，在哈維（Xavi）的領軍下逐漸站穩陣腳。但與贏下歐冠、西甲雙冠的皇馬相比，仍缺乏一個引領球隊的超級球星。如今，巴薩的萊萬與皇馬的本澤馬（Karim Benzema）間的對決，將成為西甲最大的看點，就像當年「梅羅之爭」成為街談巷議的話題與票房保證。

對萊萬來說，金球獎是他生涯的一大目標。他一直對自己2020、2021年未能獲獎耿耿於懷，認為拜仁對的支持不足，一定要加盟巴薩、皇馬才能擁有足夠的聲量，助他取得這項足壇最高榮譽。

上賽季，萊萬為拜仁出場46次，打進50球，是足壇射手王，比第二名的本澤馬多6球。而巴薩在冬季轉會窗引進奧巴梅揚（Aubameyang）後，進攻雖有進步，但缺乏一個穩定的進球點，於是簽下萊萬成了最好的解決方案。

過去，萊萬之所以進球效率這麼高，是因為拜仁有很強的邊鋒群，靠著他們起速和做球，萊萬只要做好門前的射門；來到新球隊，巴薩的登貝萊（Ousmane Dembele）、法蒂（Ansu Fati）、拉菲尼亞（Raphinha Belloli）將扛起輸送彈藥的大任，相信萊萬在新賽季也能繳出漂亮的進球數據。

不過，萊萬有幾個問題：首先，陣地戰能力不足，空間不夠的情況下，沒辦法發揮他跑位的優勢，導致進攻無力；其次，歐冠淘汰賽容易啞火，巴薩想靠他在歐冠有所突破，恐怕還有些難度。

總而言之，雖然轉會費高、合約年限長，但萊萬的加盟，讓巴薩在西甲再度擁有爭冠的實力，短線來看是一筆好買賣。但長遠來講，以34歲高齡球員為核心變相打壓了年輕球員的成長，更何況巴薩財政本就不好，還用透支未來的方式簽下他。這場豪賭如果贏了，巴薩將很快重回強隊之列，如果輸了，恐陷入漫長的低谷期。

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