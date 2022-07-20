花滑王子羽生結弦從選手退役 轉職業滑冰 續挑戰4A跳

羽生結弦（右）宣布退休，未來不再以選手身分參賽。（路透）

日本「花滑王子」羽生結弦 19日宣布將從選手身分引退，儘管未來不會再參與任何競賽，但會轉入「職業」投入花式滑冰的表演工作，也不會放棄繼續挑戰4A（4周半跳）動作，繼續與過去的弱點戰鬥。

手握兩面奧運 與兩面世界錦標賽金牌的羽生結弦，堪稱當代男子花滑的傳奇人物，今年2月在北京奧運挑戰3連霸，儘管成史上第1位在國際賽事被認證4A動作的選手，但在長短曲項目都出現失誤，最終僅獲第4名。

在北京冬奧 後，羽生結弦將退休的傳聞就不曾間斷，昨正式召開記者會宣布從第1線退休，轉入職業從事花式滑冰表演工作，「多虧很多人的支持，我才能走到這一步，到目前為止已經盡力了，我得到很多支持，能夠以羽生結弦的身分參與花式滑冰賽事，真的很開心。」

羽生結弦指出，儘管未來不會繼續參賽、與其他選手競技，但他會以職業身分繼續花滑表演，甚至繼續挑戰未完美呈現的4A動作，「我還會繼續滑下去，繼續與過去的弱點和自己戰鬥，同時在4周半跳更加努力，堅信有一天能在你們面前取得成功，如果大家願意繼續支持我的戰鬥，我將感激不盡。」

羽生結弦強調，做出選手退役的這個決定，其實並不感到遺憾或是孤獨，因為參加3屆奧運會並獲得兩面金牌，已經讓他帶給人們很多夢想、情感與希望。

他表示，未來不再被競技賽場侷限，將繼續拓展自己在花滑上的動作與視野。