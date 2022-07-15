足球／阿拉伯球隊開出3億歐元延攬 C羅不甩傾向留歐聯

葡萄牙球星C羅企圖離開曼聯，一支來自沙烏地阿拉伯的俱樂部球隊有意開出3億歐元天價挖角C羅。美聯社

自從傳出葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）欲離開曼聯消息後，已有許多球隊想網羅他，據歐洲媒體《阿斯報》、《馬卡報》等報導，一支來自沙烏地阿拉伯的俱樂部球隊，有意開出3億歐元天價，挖角C羅來踢2個球季。

37歲的C羅與曼聯的合約還剩1年，雖然日前傳出C羅要求離隊的傳言，曼聯卻表態「C羅是球隊非賣品」，不過仍引起許多球隊的關注，包含歐洲聯賽豪門球隊如德甲拜仁、英超 切爾西都想延攬他，根據歐洲媒體報導，有一支沙國足球 俱樂部，打算砸重金邀請C羅來踢球。

目前傳出的合約價碼是2年3億歐元，包括支付曼聯的3000萬轉費、2000萬給經紀人，2.5億薪水給C羅。根據富比士先前報導，2021年純就「資而言，收入最高的是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi），粗估為7500萬美元，C羅如果真的加盟，將會寫下世界職業足壇的歷史天價。

去年賽季C羅在英超及歐陸賽場貢獻24顆進球，但曼聯卻在英超排名第六、無緣歐冠舞台，讓C羅有了想離隊的念頭，但消息指出C羅仍舊傾向於留在歐洲頂級聯賽再踢一年，因此目前並沒有考慮這個驚人的報價。