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足球專欄／藍軍變天 新老闆鍾情C羅？

易起民
C羅會去切爾西嗎？成為夏天最熱門的話題。（路透）
C羅會去切爾西嗎？成為夏天最熱門的話題。（路透）

俄烏戰爭對足壇影響巨大，其中，英超切爾西的前老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）因與普丁（Vladimir Putin）關係密切，被逼迫賣掉球隊，由洛杉磯道奇隊老闆柏利（Todd Boehly）接手。

阿布的時代，切爾西轉會多由CEO格拉诺夫斯卡娅（Marina Granovskaia）負責；如今，新人新氣象，美國老闆更愛親自談判。外傳柏利想複製在道奇成功的經驗，簽下大牌球星，宣示新時代的來臨，而決心離開曼聯的C羅（Cristiano Ronaldo），極有可能是最響亮的震撼彈。

然而，作為足球「小白」的柏利，真的能移植棒球的經驗嗎？

切爾西的陣容問題不少：前鋒部分，盧卡庫（Romelu Lukaku）離開，是將代班的哈弗茨（Kai Havertz）轉正，還是引進新前鋒？中場部分，坎特（N'Golo Kanté）下滑，是該考慮找接班人了；後衛部分，一口氣走了呂迪格（Antonio Rudiger）、阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）、克里斯滕森（Andreas Christensen），人手完全不夠。

切爾西日前官宣，曼城邊鋒斯特林（Raheem Sterling）以4500萬英鎊身價加盟。斯特林的積極度、盤帶、傳切、前場壓迫都非常好，很適合主教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的體系。但他最大的問題是射門太離譜，被網友戲稱為「快樂足球」。其實，這是藍軍前鋒群的通病，每個人傳球、跑位都非常好，但準心太差，現在再加上一個斯特林，球迷看球恐怕血壓都會飆高。

此外，那不勒斯中衛庫利巴利（Kalidou Koulibaly）也接近加盟，但即使他來了，藍軍還需要一個中衛，目前鎖定的是曼城的阿克（Nathan Aké）。

至於傳說中的C羅、甚至內馬爾（Neymar）呢？要知道足球與棒球是截然不同的運動，棒球每個球員獨立，彼此的關聯性較小，所以引進超級巨星，效果立竿見影；但足球場上，11個球員關係密切，球星如果屬性不適合，不僅不加分，反而還扣分。

圖赫爾的體系講究整體配合，前場球員必須不斷跑動施壓對手。37歲的C羅由於體力的限制，不可能這樣踢。上賽季，他的前場施壓數據是五大聯賽倒數第二，很清楚地說明了這點。

但現在決策權在新老闆手上，他是會聽從主教練的意見，放棄購買的念頭？還是會像個任性的孩子，揮舞手中的鈔票，買下那個最大、最漂亮的糖人，讓我們拭目以待。

足球 C羅 道奇

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