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世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

編譯張君堯／即時報導
一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)
一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會（FINA）世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。

衛報報導，現年22歲的加拿大游泳選手哈維（Mary-Sophie Harvey）7日在自己的Instagram帳號上發文，稱自己在匈牙利首都布達佩斯慶祝「4x200公尺自由式接力」奪下銅牌時被下藥，而且有長達4到6個小時的時間完全沒有任何記憶。

在Instagram的文章中，哈維張貼她身上幾處瘀傷的照片，並寫下「在世錦賽的最後一晚，我被下了藥，當時我不知道自己服下了什麼，只記得第2天早上醒來時毫無頭緒，只見到領隊和隊醫在床邊，我唯一能說的是：我從未感到如此羞恥」。

哈維補充說「感覺就像我的身體不是我的，我回到家並發現身上有十幾處瘀傷，我的一些朋友事後告訴我，他們必須在我失去知覺時扛住我，這可能解釋受傷的原因」。哈維後來在醫院接受醫生和心理學家的治療，她繼續指出「可悲的是，這些事件發生的次數比我們想像的要多。多年來類似情況的數量不斷增加，但仍然沒有得到足夠的討論，受害者仍然難以找到資源求助」。

最後哈維強調「請小心！我以為我很安全、我以為這永遠不會發生在我身上，尤其是朋友都在身邊的時候，但還是發生了」，並表示「每當想到那天晚上發生的未知數都使我害怕，在某種程度上，我仍為所發生的事情感到羞恥，我想我永遠都會，但我不會讓這件事定義我」。

事後包括加拿大游泳協會和國際泳聯皆表示將對事件展開調查。

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