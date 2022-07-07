足球專欄／C羅鬧分手 對曼聯未必不好

葡萄牙球星C羅企圖離開曼聯。（美聯社）

葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）推遲歸隊訓練，並對外放話希望離開曼聯。遊子回家的喜悅，一年後變成了互相怨懟。看看上賽季曼聯與C羅的窘境，其實雙方早就不適合，勉強在一起只是再痛苦一季，分道揚鑣也是不錯的選擇。只不過，現實的問題不易克服，說不定兩邊還得再屈就一年。

C羅當初選擇回曼聯，除了對俱樂部的感情、球迷的愛戴和經濟條件外，「紅魔」在前一季獲得英超 第二名，有一票年輕、有奪冠潛力的陣容，也是重要原因。沒想到，他的回歸似乎打亂了曼聯的腳步，不但成績滑落到第六名，甚至原本的青年才俊都變調，成了扶不起的阿斗。

這是C羅出道18年來首次無法踢歐冠，這對處在職業生涯尾端的他來說，是難以忍受的。此外，曼聯對他減薪25%、引援沒有效率、新帥藤哈格（Erik ten Hag）打法與他不適配，都讓他萌生離開曼聯的念頭。

自從佛格森（Alex Ferguson）離開後，「紅魔」一蹶不振多年。雖然頂著英語系第一球隊、收入世界前五的光環，但早已被曼城、利物浦狠狠踩在腳下。新賽季請來藤哈格執教，就是看中他在阿賈克斯的建隊經驗，希望他打造一支青年軍，重振曼聯雄風。

但是，藤哈格上台首先要面對的問題就是，球隊的頭牌是37歲的C羅，雖然進球能力還在，但要打出自己心目中的高位逼搶，已不可能了。而且C羅咖位太高、影響力太大，沒辦法輕易換掉他。所以，C羅主動說要走，對藤哈格而言未嘗不是解脫。

上季聯賽中，C羅打進全隊最多的18球，比排名第二的隊友多8球。如果C羅走了，曼聯勢必要找一名新前鋒，但市場上好的前鋒都被先挑走了。之前，曼聯為引進德容（Frenkie de Jong），與巴薩談判了幾個月還沒成功。現在，要臨時再找一個前鋒，以經營團隊的談判能力恐力有未逮。

此外，C羅要去哪裡呢？此前傳出切爾西，但曼聯不會願意將C羅放給同聯賽的競爭對手。這兩天又傳出巴薩？很難想像身為皇馬傳奇的他會自毀名譽投身死敵陣營。

總之，C羅離開曼聯實際上對雙方都有利，但能否乾淨俐落地解決這件事，考驗各方的辦事能力。