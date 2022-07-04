足球／C羅盼轉隊？曼聯：他休想

資照 C羅要求曼聯讓他離隊。（美聯社）

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）日前向籃網隊提出交易要求，震驚籃壇；而在足壇，外傳葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）也因為不滿俱樂部引援不力，而且不能踢歐冠，向曼聯提出轉會要求。不過，曼聯堅稱C羅是非賣品，不會讓C羅離開老特拉福德。

綜合媒體報導，上賽季回歸曼聯的C羅，出賽39場踢進24球，繳出了不錯的個人成績單。但是曼聯成績不佳，僅拿到聯賽第六名，未能打入歐冠。有部分評論將曼聯失利的原因歸咎於C羅的加盟，認為他的到來打亂了原本球隊的布局，打壓了年輕球員的表現機會，無法配合教練的全場壓迫戰術，才會讓曼聯從前一季的第二名，掉到上季的第六名。

「每日鏡報」報導，C羅也對曼聯的糟糕表現很不滿意，對紅魔的現狀感到「失望和震驚」，也因為C羅在曼聯身上看不到希望，37歲的他決定提出交易申請。

由於C羅和曼聯還有1年合約，據報導，對於C羅要走，曼聯的立場非常堅定，他們不會讓C羅去任何球隊，因為C羅是非賣品，而且他們已展開新球季的備戰。球隊憤怒地回應了C羅團隊，並且告知他今夏不會離開，「沒有任何機會（轉會）。」

在傳出C羅提出交易申請之後，也惹火大批紅魔球迷，很多人都湧上C羅的社群 批評他，有球迷說：「在球隊陷入困境時選擇離開，這是一個巨星該做的？」也有人大罵：「欺騙球迷，趕快滾吧。」