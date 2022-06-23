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足球專欄／重金砸後腰 皇馬報復性消費？

易起民
楚阿梅尼重金加盟皇馬。（路透）
楚阿梅尼重金加盟皇馬。（路透）

在被姆巴佩（Kylian Mbappe）放鴿子後，顏面盡失的皇家馬德里火速簽下法國新興中場楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni），交易總價高達1億歐元，似乎在向眾人宣示，皇馬仍然是足壇最頂級的買家。楚阿梅尼今年才22歲，從未在頂級聯賽登場，他到底有什麼實力值得皇馬一擲千金？

楚阿梅尼上賽季助摩納哥隊拿下法甲第三名，他最常踢的是4231中的雙後腰位置，負責保護防線和後場出球。他上季在35場法甲比賽中，貢獻了86次搶斷、101次攔截，是五大聯賽第一人。他的防守不僅量大，而且質優，逼搶成功率高達36%。他腿長、技巧好，上搶時非常聰明，經常出其不備，在對手接球的瞬間截下球權。

他的身手非常全面，活力十足，可以適應多種陣型。皇馬本賽季主要踢433陣型，他來了以後應該會踢三中場殿後位置，也就是卡塞米羅（Carlos Casemiro）現在的位置。

卡塞米羅是「典禮」三中場最年輕的，但也已30歲了。後腰這個位置很獨特，尤其在豪門要求更高，不僅要擅於防守，還要有出球能力，因此接班人難尋。多年來，卡塞米羅不論是俱樂部或巴西國家隊，幾乎都場場打滿，身體消耗非常嚴重。今年又是世界杯年，而且是前所未有的冬季世界杯，球員在體能上將受到更嚴峻考驗。楚阿梅尼的加盟，可以給卡塞米羅寶貴的喘息機會。

此外，隨著「典禮」三中場逐漸老去，巴爾韋德（Federico Valverde）、卡馬文加（Federico Valverde）、楚阿梅尼將成為皇馬新的中場鐵三角。巴爾韋德是標準的B2B中場，在兩個禁區間跑動範圍很大，前插非常果斷，進攻能力強；卡馬文加球風飄逸，經常有華麗的過人和傳球動作；楚阿梅尼則重在防守。

上賽季，主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）用人還是以老人為主。強強對話時，巴爾韋德會做為右邊鋒出場；18歲的卡馬文加則是替補奇兵；楚阿梅尼在新賽季出場機會應該不少，他很全能，除了能頂替卡塞米羅打後腰，也能打8號位。

至於買楚阿梅尼到底值不值？筆者認為，他今年才22歲，好好發揮，皇馬絕對不虧。但他原本的估價是6000萬歐元，在大巴黎的抬價下，一路漲到1億，實在難說物超所值。

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