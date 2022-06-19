男跨女奪冠惹議 泳壇新規：12歲後變性者 不能進女子組

國際游泳總會19日修改參賽規則，12歲以下完成性別置換手術的跨性別女性選手，才可參加女子組項目；近來引起爭議的跨性別選手莉亞·湯瑪斯將被禁止與生理女性共同競技。（美聯社）

賓州大學跨性別 選手莉亞·湯瑪斯(Lia Thomas)近幾年參加女子組賽事奪名、甚至屢屢創紀錄後，有關跨性運動員 參賽資格的議題就不斷發酵，國際游泳 總會(FINA)19日宣布修改參賽規則，只有12歲以下完成性別置換手術的跨性別女性選手，才可參加女子組項目；這也意指湯瑪斯將被禁止與生理女性在國際賽事上一同競技，但她仍可參加FINA為跨性選手額外開設的組別。

FINA規定，跨性女性選手必須提供證據，證明他們12歲後仍持續接受賀爾蒙治療，抑制他們體內的睾丸激素在一定的水準之下；不過FINA也將為跨性女選手獨立開設另一個競賽組別，讓她們持續在世界水上運動錦標賽(WAC)、世界游泳錦標賽(WSC)和國際泳聯世界杯(SWC)等賽事中競爭。

當局已成立特別小組，在六個月內討論決議跨性參賽組別將如何運行，FINA主席穆沙蘭(Husain Al-Musallam)表示：「我們仍需保全運動員參賽的權利，同時確保競賽公平，尤其是FINA女子組項目。」

湯瑪斯參加今年3月的國家大學體育協會(NCAA)500碼自由式比賽，在女子項目中奪冠；去年更在俄亥俄州Zippy邀請賽女子組項目贏得三項冠軍，還打破全國紀錄，她的跨性身分就此陷入參賽爭議；FINA釋出新規後，湯瑪斯將無法參加女子組競賽，但她已透露仍願意參加跨性組的項目。

國際奧運委員會(IOC)去年呼籲為跨性別運動員制定參賽標準，FINA也在近日召開特別大會，邀請醫界、法界和體育界的知名人士對跨性運動員參賽事宜發表看法。

當時奧委會要求提供證據證明跨性運動員的參賽優勢確實存在，但最終的政策討論結果，專家們認為參賽標準應取決於生理性別，「如果參賽資格標準中沒有要求生理性別，我們將很難看到生理女性在比賽中勝出」。