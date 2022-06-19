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羽球／戴資穎逆轉勝王祉怡 第3座印尼公開賽冠軍到手

記者藍宗標／綜合報導
戴資穎19日在印尼公開賽冠軍戰對決中國新星王祉怡獲勝，繼5月泰國公開賽奪冠後，今年賽季第2次封后。（歐新社）
戴資穎19日在印尼公開賽冠軍戰對決中國新星王祉怡獲勝，繼5月泰國公開賽奪冠後，今年賽季第2次封后。（歐新社）

台灣羽球「一姊」戴資穎，19日在印尼公開賽冠軍戰對決中國新星王祉怡，以21：23、21：6、21：15獲勝，繼5月泰國公開賽奪冠後，今年賽季第2次封后。

戴資穎明天將滿28歲，生涯第3座印尼公開賽冠軍到手，成為自己最棒的生日禮物。

小戴世界排名第2，生涯首次對決年僅22歲、世界排名14的王祉怡，兩人在第1局形成拉鋸戰，小戴挽回最多落後6分的頹勢，一度以20：19超前、拿到局末點，但遭王祉怡化解後，雙方你來我往，對手最後反以23：21勝出。

第2局情勢一面倒，小戴一開始就連搶11分，在大幅領先的情況下，以21：6扳回一城，第3局繼續掌握優勢，儘管6：1領先優勢一度被追平、超前，最後仍以21：15保住勝果，力拚1小時辛苦奪冠。

印尼公開賽總獎金120萬美元，戴資穎曾在2016、18年封后，相隔4年再嘗女單冠軍滋味，也是世界羽球聯盟（BWF）2018年改變比賽等級制度後，個人第5座超級1000（以上）等級賽事冠軍。

王祉怡4月奪下亞洲錦標賽女單金牌，接著代表中國在湯優盃團體羽球賽獲得亞軍，生涯首次闖進1000等級賽事冠軍賽，成為本屆賽事大黑馬，拚到最後一關不敵戴資穎。

羽球 印尼 泰國

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