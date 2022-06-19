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羽球／逆轉勝陳雨菲 戴資穎印尼羽賽爭冠

體育新聞組／綜合報導
戴資穎挺進印尼公開賽決賽。（新華社）
戴資穎挺進印尼公開賽決賽。（新華社）

台灣羽球一姐戴資穎在總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽，於18日4強賽再度對上中國好手陳雨菲，第二局一度化解對手5個賽末點的情況下，戴資穎最終以10：21、26：24、21：12逆轉勝出，連續兩站闖進冠軍賽。

日前在泰國公開賽奪下本季首冠的戴資穎，在BWF超級1000系列的印尼公開賽也一路過關斬將，在8強賽僅花37分鐘就擊敗丹麥強敵麥潔克絲菲德後，4強賽則是與世界排名第4名的陳雨菲再度狹路相逢。

去年東京奧運金牌戰就曾碰頭的戴資穎與陳雨菲，日前泰國公開賽也在決賽交手，雙方各拿下一勝，18日再度對戰也打得相當拉鋸，首局陳雨菲趁戴資穎開賽熱機較慢轉守為攻，在一路領先的情況下以21：10先下一局。

第二局戴資穎一度以18：17領先，不過卻被陳雨菲連拿3分取得2個賽末點，不過戴資穎隨後展現極佳韌性，先是化解對手2個賽末點追平，接下來的DEUCE階段又再化解了陳雨菲3個賽末點，並在24：24平手後連拿2分勝出，該局不可思議的5度化解陳雨菲賽末點後，將局數追到1：1。

決勝局戴資穎趁勝追擊，在陳雨菲下半局體力不支的情況下連得6分，一口氣擴大領先差距，最終以21：12勝出，連兩站晉級到決賽。

而戴資穎19日的爭冠對手將是年僅22歲的中國新星王祉怡，今年在亞錦賽摘金的她，印尼公開賽扮演種子殺手，包括擊敗兩名球后馬琳、山口茜，4強賽則是生涯首勝世界第9名的何冰嬌，一連擊敗4位排名比自己高的選手，將是她生涯首度與戴資穎交手。

戴資穎挺進印尼公開賽決賽。（新華社）
戴資穎挺進印尼公開賽決賽。（新華社）

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