我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

印尼羽賽／化解對手5賽末點 戴資穎退陳雨菲晉冠軍賽

記者劉肇育／綜合報導
台灣羽球一姐戴資穎18日晉級印尼公開賽決賽。（美聯社）
台灣羽球一姐戴資穎18日晉級印尼公開賽決賽。（美聯社）

台灣羽球一姐戴資穎昨天（18日）在BWF超級1000的印尼羽球公開賽女單四強賽，遭遇中國大陸好手陳雨菲，也是雙方繼泰國公開賽冠軍賽後再度碰頭，最終戴資穎以10：21、26：24、21：12逆轉勝出，晉級冠軍賽。

總獎金120萬美元的印尼羽球公開賽，戴資穎在八強賽輕取丹麥強敵麥潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）後，成為四強賽唯一的非中國大陸選手，今天她則是與陳雨菲上演生涯第21次的對決，雙方最近一次交手是在泰國公開賽決賽，由戴資穎苦戰三局後摘冠。

不過今天開賽陳雨菲就展開猛攻，開賽拉出一波7：0取得大幅領先，陳雨菲也以11：3進入技術暫停，並以21：10先下一城。

第二局陳雨菲雖然再打出3：0開局，不過戴資穎局中一波6：0攻勢後逆轉戰局，但兩人在局中展開激烈的拉鋸戰，在17：18後陳雨菲一度連得3分取得2個賽末點，但連遭戴資穎化解，兩人也一路纏鬥到24：24，最終戴資穎才連取2分以26：24勝出，而該局戴資穎就成功化解了陳雨菲5個賽末點。

在扭轉第二局的險境後，戴資穎決勝局趁勝追擊，開賽打出一波8：2的攻勢，儘管局中陳雨菲一度追到2分差距，但戴資穎又回敬一波6：0的攻勢奠定勝基，以21：12逆轉勝出，明天將與中國選手王祉怡爭冠。

來源：BWF

羽球 泰國 印尼

上一則

NBA／網友諷當年在勇士成就灰飛煙滅 KD：離開時就死了

延伸閱讀

新世紀傢俱 父親節特價

新世紀傢俱 父親節特價

印尼電動車市 磁吸外企投資

印尼電動車市 磁吸外企投資
羽球／「戴」著博士頭銜 戴資穎印尼公開賽再拚冠

羽球／「戴」著博士頭銜 戴資穎印尼公開賽再拚冠
「中是反帝先鋒」 印尼防長拒選邊

「中是反帝先鋒」 印尼防長拒選邊

熱門新聞

柯瑞拿下生涯首座總冠軍賽MVP。（歐新社）

NBA／勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

2022-06-16 23:57
勇士16日以103：90大勝塞爾蒂克，奪下8年來第4冠。(美聯社)

1張圖／NBA總冠軍戰G6勇士封王 103：90勝塞爾蒂克

2022-06-16 23:28
費爾茲（Landry Fields）（中）。( 歐新社)

NBA／老鷹新總管才33歲 當年林書豪睡過他家沙發

2022-06-15 07:53
柯瑞。（美聯社）

NBA／老婆被嗆「不會做飯」柯瑞與波士頓酒吧槓上了

2022-06-16 20:28
(美聯社)

NBA／柯瑞滿血回歸 勇士兩度扭轉劣勢 拿下第4座總冠軍

2022-06-17 08:57
Getty Images

NBA總冠軍賽／柯瑞飆34分 勇士重返榮耀8年奪4冠

2022-06-16 23:38

超人氣

更多 >
房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口