足球專欄／紅軍換血 億元新兵報到

烏拉圭球星努涅斯加盟利物浦。（美聯社）

利物浦今年四線爭冠，雖然歐冠、英超 都屈居第二，但也拿下足總杯、聯賽杯冠軍。轉會窗剛開啟，他們就買下新援努涅斯（Darwin Nunez），這筆交易金額高達7500萬歐元加2500萬浮動獎勵，排名隊史第二。向來謹慎的「紅軍」為何願意押寶在他身上？努涅斯又能為利物浦帶來什麼？

1.補強中鋒

自從菲爾米諾（Roberto Firmino）淡出先發，利物浦前場就缺少一個能串聯攻勢的人，兩翼淪為單打獨鬥，且禁區內沒高點，傳中球無人爭頂。

身高187公分的努捏斯，有很強的回撤接球意識，他能在中路吸引防守，再傳給插上的「法老」薩拉赫（Mohamed Salah），同時快速反插。他常勤懇地反越位跑動，搭配阿諾德（Trent Alexander-Arnold）的長傳，極具破壞力。

2.戰術革新

克洛普（Jurgen Klopp）打造的「紅箭三俠」令人聞風喪膽，但這兩年，強強對話討不到便宜，打法已被摸透。

來自烏拉圭的努涅斯，有南美人獨特的節奏，常靠著小技巧從人群中把球摘出來。他還有顆大心臟，在歐冠10場6球，歐聯7場5球1助。

3.提升射門轉化率

上賽季，兩大箭頭薩拉赫、馬內（Sadio Mane）輪流熄火，特別是賽季末三場決賽61射門0進球，看得球迷血壓 飆升。

努涅斯進球轉化率頗高，上賽季僅次於萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。他的射門技巧多元，雖然不是左右腳全能，但逆足能力夠用。

4.接班三叉戢

馬內、薩拉赫都邁入30大關，高薪續約是否划算？目前，馬內有很強的轉會意願，目標是拜仁慕尼黑；薩拉赫則索要英超最高薪。

有了努涅斯這張籌碼後，利物浦談判更有底氣，要求拜仁給足轉會金，不用擔心強留一年馬內會擺爛。與薩拉赫的談判也不用急，可以慢慢壓價。

然而，努涅斯也是有缺點的：

1.不擅長對抗

他塊頭雖大，但對抗和頭球爭頂還不是頂級，運用身體重心與對手抗衡的技巧還要多加強。

2.傷病歷史

他的膝蓋曾重傷開刀，休息了近一年半；去年也曾受傷五次，共傷停128天。之後能否適應英超高強度的打法，還要觀察。

利物浦戰術轉型迫在眉睫，努涅斯高價加盟是換血的重要一步，值不值得？賽季開打見分曉。