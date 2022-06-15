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世足賽／開賽3分鐘就進球 哥斯大黎加搶搭會內賽末班車

記者劉肇育／綜合報導
哥斯大黎加搭上今年世足賽末班車。(歐新社)
哥斯大黎加搭上今年世足賽末班車。(歐新社)

卡達世界杯足球賽的最後一張參賽門票，15日由哥斯大黎加與紐西蘭爭奪，哥斯大黎加開賽第3分鐘就由坎伯（Joel Campbell）先馳得點，儘管紐西蘭隨後展開反撲，並在第39分鐘一度破門，不過經回放檢視後因前一拍的犯規導致進球不算，最終由哥斯大黎加以1：0搭上今年世足賽末班車。

曾在2014年巴西世足賽闖進到8強的哥斯大黎加，今天在跨洲附加賽與紐西蘭爭奪最後一張晉級門票，開賽後第3分鐘坎伯就在禁區中路接獲隊友傳球後起腳射門，為哥斯大黎加首開紀錄。

不過落後的紐西蘭卻在接下來展開猛烈反撲，但也出現兩次關鍵回放判決造成重傷害，包括在比賽第39分鐘由伍德（Chris Wood）攻破哥斯大黎加球門，經過回放檢視確認進球前加貝特（Matthew Garbett）就因為搶斷犯規，導致伍德的進球不算。

第67分鐘，紐西蘭巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）則因為鏟球時踢中對手腳踝，經由回放由黃牌升級至紅牌，讓紐西蘭接下來只能用10人應戰，儘管第84分鐘紐西蘭伍德再度獲得在禁區內射門的機會，但在角度不佳的情況下被哥斯大黎加守門員正面攔下，最終紐西蘭就以0：1敗下陣來，由哥斯大黎加搶下今年世足賽第32張也是最後一張會內賽門票。

賽後哥斯大黎加主帥費南多（Luis Fernando）就表示，雖然球隊早早就得分，但紐西蘭也展現十足韌性，讓他們在接下來的賽事中陷入困境，「我們都知道他們的實力在哪，也知道會與他們有很多空中作戰，所以在中場休息時我們必須做出改變，想辦法透過5人防線握有更多控球權，最後證明這是個關鍵。」

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