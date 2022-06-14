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PK大戰勝秘魯 澳洲晉級世足賽

體育新聞組／綜合報導
澳洲點球大戰踢倒秘魯，拿到卡達世界杯門票。（歐新社）
澳洲點球大戰踢倒秘魯，拿到卡達世界杯門票。（歐新社）

澳洲在13日洲際附加賽中擊敗秘魯，拿下2022年卡達世界杯足球賽倒數第二張門票。

馬比爾（Awer Mabil）在關鍵的點球大戰踢進最後一球，終場以5球比4球勝出。

這是澳洲連續5屆踢進世界盃，過去4屆有2次經歷附加賽才晉級。2006年也是在PK大戰踢倒烏拉圭後闖進世界杯。

雙方經過90分鐘的常規賽和30分鐘的加時賽，比分仍然是0：0，進入點球大戰。

澳大利亞隊率先開球，但遭秘魯門將擋下；而秘魯隊接下來連續兩人破網，暫時以2-1領先澳洲。第三輪，澳洲古德溫（Craig Goodwin）得分，反而秘魯的阿德文庫拉（Luis Advincula）失手。第四輪和第五輪雙方都得分，必須進行第六輪。

馬比爾再度上場，踢進關鍵一球，將壓力留給秘魯隊瓦萊拉（Alex Valera），必須得分才能保住希望，但這個希望被澳洲門將雷德馬尼（Andrew Redmayne）成功撲救而破滅。

澳洲將被分至D組，首戰將於11月22日對上衛冕軍法國，同組的還有丹麥及突尼西亞。

哥斯大黎加和紐西蘭則將於14日爭奪最後一個世足賽名額。

澳洲 足球 世界盃

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