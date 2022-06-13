羽球／「戴」著博士頭銜 戴資穎印尼公開賽再拚冠

台灣羽球「一姊」戴資穎完成博士學業。圖／北市大提供

台灣羽球 「一姊」戴資穎本周將挑戰生涯第3座印尼公開賽金盃，上周飛往雅加達前，她還從北市大競技運動訓練研究所博士班畢業，帶著博士新身分繼續征戰國際賽。

小戴從大學和碩士班都在北市大就讀，2018年碩士班畢業後，她就決心攻讀博士，「不論運動、訓練多麼辛苦，但課業也絕對不能放棄。」透過線上和通訊教學，小戴各處征戰外仍繼續博士班學業，去年更在東京奧運 打下台灣第一面羽球單打獎牌。

上月底泰國公開賽奪下本季首冠後，小戴回台完成最後的博士論文審查，上周飛往雅加達前她也在國訓中心提前穿上畢業的博士服，由北市大前校長戴遐齡完成所有畢業生夢想的撥穗儀式，再由教育部 次長、體育署代署長林騰蛟頒發博士學位畢業證書，最後由現任代理校長邱英浩頒發特別貢獻獎。

小戴提到，從課業上增長知識的同時，可以用更科學的角度去解決遇到的難題，對運動生涯也有幫助；且她感情甚篤的姊姊戴靖潔今年1月也取得北市大博士學位，兩人成為羽壇難得的博士姊妹檔。

戴資穎指導教授、競技運動訓練研究所所長陳奕良也提到，指導小戴這幾年，可以知道小戴是充滿企圖心、責任感和善於時間規畫的運動員，「有幸的，這三年因為疫情取消非常多的比賽，資穎利用時間積極完成課業，資穎在技術與學術能有這樣的成就，完全是建立在其本身良好的態度。」