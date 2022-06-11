C羅性侵案被撤銷 法官：原告律師用「保密文件」違規

現年37歲的國際足球明星羅納度今年4月在英格蘭比賽。(美聯社)

拉斯維加斯聯邦地方法官10日宣判，現年37歲的國際足球 明星羅納度(Cristiano Ronaldo，C羅 )遭內華達州女子控告違反2010年保密協議、索賠2500萬元案，因代表該女子的原告律師「行為惡意」且使用被盜取和外洩的文件，對羅納度造成傷害，判決原告敗訴，且不得再提起訴訟。

此案是2018年由律師斯托瓦爾(Leslie Mark Stovall)代表原告凱瑟琳．馬約加(Kathryn) Mayorga)提告。馬約加最早在2009年控告羅納度24歲時於拉斯維加斯一家旅館強暴她，羅納度沒有否認雙方有性行為，但強調這是雙方合意進行；兩造2010年簽署保密協議，馬約加收下了37萬5000元封口費。

但2017年德國媒體「明鏡周刊」(Der Spiegel)刊出「羅納度的秘密」相關報導，馬約加的律師斯托瓦爾以羅納度及其同夥違反保密協議為由，2018年向州法院提起民事訴訟後，2019年向聯邦法院提起民事訴訟並求償2500萬元。

現年37歲的國際足球明星羅納度本月6日在西班牙比賽。(美聯社)

羅納度的律師克里斯蒂安森(Peter Christiansen)指稱這些報導的出現，是歐洲律師事務所和其他實體的電子數據被駭，文件遭出售外洩，他還指稱相關信息內容被篡改或捏造。在羅納度律師團的努力下，保密協議內容一直沒有對外公開。

拉斯維加斯美國地區法官多爾西(Jennifer Dorsey)10日的判決，斷絕了馬約加律師求償巨額賠償的企圖。法官多爾西在裁決書中指，原告律師斯托瓦爾不斷使用這本是羅納度與他的律師之間的保密談話資料，同時還把些外洩文件的內容寫入提告的訟狀，基本上是「染污」了全案，而且難以再彌補，因此此案原告要求索償不成立。

聯邦法官裁定原告律師斯托瓦爾犯規，全案不值得聽審。(美聯社)

馬約加住在拉斯維加斯地區，比羅納度長一歲的她，曾任模特兒和老師。她在訴訟中指稱，她25歲時在夜總會遇到羅納度，與他和其他人一起到他酒店套房，他在臥室裡對她性侵 。羅納度法律團隊指稱，2009年6月羅納度確曾與馬約加會面並發生性關係，但堅稱這是雙方自願而非強姦。

羅納度是全球收入最高、知名度最高的體育明星之一。目前他效力於英格蘭足球超級聯賽球隊曼聯，同時擔任葡萄牙足球國家隊隊長。迄今已獲得五座金球獎、五次世界足球先生及四座歐洲金靴獎，均創下歐洲球員紀錄。