足球專欄／萊萬鬧離隊 拜仁會放人？

萊萬多夫斯基喊話拜仁放自己轉隊。（歐新社）

最近，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的離隊風波鬧得沸沸揚揚，這位33歲的波蘭前鋒公開向拜仁慕尼黑喊話，要東家放自己走，並表示願意加盟西甲 豪門巴塞羅納。對拜仁來說，萊萬是隊上頭號射手，過去七個賽季都有超過40顆進球，兩度榮獲世界足球 先生，怎麼說都不可能輕易讓他離開。究竟雙方關係怎麼會變成這樣呢？

時間倒轉回一年前，當時萊萬的經紀人很積極安排續約，但拜仁高層卻把他晾在一邊，反而積極引進挪威新星哈蘭德（Erling Haaland）想取而代之，讓萊萬感覺不受尊重。今年3月，萊萬下了通牒，「如果不完成續約，他將在夏天走人」，即使如此，俱樂部為續約的努力，仍不及嘗試簽下哈蘭德。直到5月，哈蘭德確定加盟曼城，拜仁轉頭想挽留萊萬已來不及了。

「我心已死」，萊萬表示，自己只想離開拜仁，即使合約還有一年，也希望東家不要強留，「如果知道來了就不能離開，以後有什麼球員願意來拜仁呢？」並明確表示，「不考慮巴薩以外的球隊」。

但拜仁高層的態度很強硬，寧可他留到合約結束，也不在夏天輕易放人。首先，拜仁一向強調財政健全，過去也曾寧可失去關鍵球員，也不像高薪要求低頭。萊萬年薪税前2400萬歐元已是德甲天花板，為了留住他勢必要大出血，與球隊經營理念不合。

其次，賣掉萊萬，買不到可替代的中鋒。市場上能無縫替代萊萬的，一個是本澤馬（Karim Benzema），一個是凱恩（Harry Kane）。本澤馬是皇馬的非賣品，而凱恩年齡、技術都非常適合，但他的東家熱刺非常難纏，想要引進他就得砸大錢。最近，拜仁與利物浦前鋒馬內（Sadio Mane）傳出緋聞，雖然不能百分之百取代，但如果馬內來了，或許拜仁會願意放手。

其實，拜仁這兩年人心浮動，人人思去的情況嚴重，除了萊萬，格納布里（Serge Gnabry）也表示不願意與球隊續約，再加上已離開的阿拉巴（David Alaba）、聚勒（Niklas Sule），反映出俱樂部愈來愈留不住人。

主要原因還是球隊財務競爭力下降，英超俱樂部有投資 方的金援，電視轉播收入也更高，但拜仁受制於德甲50+1政策的限制，難有大筆的投入。