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北京冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲

中央社／曼谷7日綜合外電報導
5歲俄羅斯花滑選手瓦莉娃2月17日在冬奧長曲多次失誤，表現不如預期無緣獎牌。（美聯社）
5歲俄羅斯花滑選手瓦莉娃2月17日在冬奧長曲多次失誤，表現不如預期無緣獎牌。（美聯社）

國際滑冰總會（International Skating Union）代表大會今天表決通過，將成年組賽事的參賽門檻從15歲逐步提高至17歲。

國際滑冰總會主席迪克馬（Jan Dijkema）表示，這是一項歷史性的決定。共有100國代表投票支持，僅16票反對。

國際滑冰總會在泰國普吉島舉行代表大會時，做出上述決定。數個月之前，當時年僅15歲的俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃（Kamila Valieva）在北京冬季奧運捲入禁藥爭議。

瓦莉娃當時沒有通過藥檢，但仍獲准參賽。她在賽場上心態崩潰，多次滑倒，最後這名金牌熱門選手意外與獎牌無緣。

瓦莉娃賽後顯得十分沮喪，她的教練「冰雪女王」圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）被人目擊，在子弟兵臉色慘白、低著頭步下滑冰場時，還急著追問到底怎麼回事。

當下，可以聽到圖貝瑞茲問瓦莉娃：「你怎麼放棄了？你怎麼放棄了？妳說呀。」

對此，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）當時在記者會上說：「當我看到她身邊最親近的人，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。」

不過，國際滑冰總會堅稱，上修參賽門檻早在瓦莉娃事件之前就已經排入議程，並稱滑冰總會有責任照顧優秀的青少年運動員

大會上修參賽門檻將在未來幾年逐步實施。

國際滑冰總會在推特表示，2022/23賽季將不會改變規定，接下來的2023/24賽季把參賽年齡提高至16歲，並在2024/25及往後賽季提高至17歲。

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