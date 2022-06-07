足球／貝爾自由球造烏龍 烏克蘭無緣世足

威爾斯闖進世界杯足球賽，球員在場中興奮慶祝，烏克蘭球員沮喪地坐在地上。（歐新社）

戰火之下的烏克蘭 ，沒有盼到那張渴求慰藉人心的門票，以0：1輸給威爾斯後，確定無緣進入2022年卡達世界杯足球 賽會內賽，由威爾斯收下最後一張歐洲區門票，相隔64年再返世界杯。

這組資格賽原訂3月就要進行，但烏克蘭在2月遭遇俄羅斯 武力入侵，國際足球總會同意延後賽事到6月，烏克蘭先以3：1擊敗蘇格蘭，距離世界杯只剩最後一哩路，卻不敵一顆烏龍球。

開賽第34分鐘，威爾斯由隊長貝爾（Gareth Bale）操刀自由球，送到禁區後，亞莫連科（Andriy Yarmolenko）試圖頭錘解圍，卻反而送進自家球門，讓威爾斯握有1：0領先，成為烏克蘭全場難以跨越的鴻溝。

烏克蘭錯失這張門票，教頭佩克拉科夫（Oleksandr Petrakov）難掩心碎、一度語塞，「我真的很希望烏克蘭人民可以記住這支球隊的努力，我想說聲抱歉，我們全場沒有攻進任何一球，但這就是運動，會有像這樣的事情發生，而我…我真的不知道該說什麼」。

他也提到烏克蘭所經歷的磨難，向外界喊話，「俄羅斯侵略我們，烏克蘭堅持抵抗、守護我們的土地，我們需要你們的支持、理解烏克蘭所經歷的事。」

威爾斯相隔64年再闖會內賽，前一次要追溯到1958年瑞典世界杯，教頭佩吉（Robert Page）表示，「這對我們來說並不常見，但我們的信心隨著比賽增強，我不覺得這一場勝利是奇蹟。」

貝爾更是激動喊話，「這是我們一直以來努力追逐的夢想，踢下威爾斯足球史上最重大的戰果，現在我們要去世界杯了。」