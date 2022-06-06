華裔滑冰女將關穎珊進奧運名人堂 菲爾普斯也入列

前滑冰女將關穎珊將入列奧運名人堂。(美聯社)

華裔花式滑冰選手關穎珊 (Michelle Kwan)獲選進入2022年奧運 與帕奧名人堂(U.S. Olympic and Paralympic Hall of Fame)，與泳壇傳奇人物「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)和知名田徑戰將金頓(Roger Kingdom)一同入列。

關穎珊於2006年因受傷退出奧運，之後沒多久宣布退休。雖然這輩子無緣在奧運舞台上奪金，但也分別在1998年女子單人項目拿下銀牌，以及2002年女子單人項目銅牌。關穎珊為美國花式滑冰史上獲得最多座世錦賽獎牌的選手，即使退休後仍活躍在鎂光燈下。

其他獲選的女性運動員還有高山滑雪 選手琳賽·沃恩(Lindsey Vonn)、前國家女子足球隊選手米雅·哈姆(Mia Hamm)、網球名將金恩夫人(Billie Jean King)和已故女子籃球教練派特·薩米特(Pat Summitt)等九人。

高山滑雪選手琳賽·沃恩。(美聯社)

以些微之差成為今年遺珠之憾的運動員則有游泳選手娜塔莉·考夫林(Natalie Coughlin)、帕奧高山滑雪選手瑪菲·戴維斯(Muffy Davis)、帕奧高山、田徑和輪椅籃球選手基利(David Kiley)、帕奧泳將特里莎·佐恩(Trischa Zorn-Hudson)和女子滑雪選手格蕾琴·弗雷澤(Gretchen Fraser)。

1976年脫穎而出的游泳接力賽女子運動選手巴巴紹夫(Shirley Babashoff)，以及2002年男子組帕奧雪橇曲棍球隊(sledge hockey)則被選入綜合名人堂，該表決是由其他運動員、媒體、粉絲和體育組織成員共同投票。

本屆名人堂頒獎儀式將於6月24日在「美國奧運與帕奧博物館」(U.S. Olympic and Paralympic Museum)舉辦。