我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

蘋果發表會五大重點 全新MacBook Air登場

華裔滑冰女將關穎珊進奧運名人堂 菲爾普斯也入列

編譯林梅婕／綜合6日電
前滑冰女將關穎珊將入列奧運名人堂。(美聯社)
前滑冰女將關穎珊將入列奧運名人堂。(美聯社)

華裔花式滑冰選手關穎珊(Michelle Kwan)獲選進入2022年奧運與帕奧名人堂(U.S. Olympic and Paralympic Hall of Fame)，與泳壇傳奇人物「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)和知名田徑戰將金頓(Roger Kingdom)一同入列。

關穎珊於2006年因受傷退出奧運，之後沒多久宣布退休。雖然這輩子無緣在奧運舞台上奪金，但也分別在1998年女子單人項目拿下銀牌，以及2002年女子單人項目銅牌。關穎珊為美國花式滑冰史上獲得最多座世錦賽獎牌的選手，即使退休後仍活躍在鎂光燈下。

其他獲選的女性運動員還有高山滑雪選手琳賽·沃恩(Lindsey Vonn)、前國家女子足球隊選手米雅·哈姆(Mia Hamm)、網球名將金恩夫人(Billie Jean King)和已故女子籃球教練派特·薩米特(Pat Summitt)等九人。

高山滑雪選手琳賽·沃恩。(美聯社)
高山滑雪選手琳賽·沃恩。(美聯社)

以些微之差成為今年遺珠之憾的運動員則有游泳選手娜塔莉·考夫林(Natalie Coughlin)、帕奧高山滑雪選手瑪菲·戴維斯(Muffy Davis)、帕奧高山、田徑和輪椅籃球選手基利(David Kiley)、帕奧泳將特里莎·佐恩(Trischa Zorn-Hudson)和女子滑雪選手格蕾琴·弗雷澤(Gretchen Fraser)。

1976年脫穎而出的游泳接力賽女子運動選手巴巴紹夫(Shirley Babashoff)，以及2002年男子組帕奧雪橇曲棍球隊(sledge hockey)則被選入綜合名人堂，該表決是由其他運動員、媒體、粉絲和體育組織成員共同投票。

本屆名人堂頒獎儀式將於6月24日在「美國奧運與帕奧博物館」(U.S. Olympic and Paralympic Museum)舉辦。

奧運 滑雪 關穎珊

上一則

1張圖／NBA總冠軍戰G2 勇士「一波流」主場扳平綠衫軍

延伸閱讀

為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下 入選明州商業名人堂

為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下 入選明州商業名人堂
「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜

「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜
運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招

運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招
從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

熱門新聞

總冠軍戰第二戰，勇士在主場扳平綠衫軍。（美聯社）

1張圖／NBA總冠軍戰G2 勇士「一波流」主場扳平綠衫軍

2022-06-06 08:50
剛過36歲生日的「西班牙蠻牛」納達爾以6：3、6：3、6：0登頂，除迎接個人第22座大滿貫金盃，也締造賽史最年長冠軍紀錄。(美聯社)

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

2022-06-05 11:37
中國司諾克撞球選手梁文博。（Getty Images）

在英國當街家暴 中國司諾克明星梁文博遭禁賽

2022-06-05 10:38
塞爾蒂克全場轟進21記三分球，其中9顆出現在第四節，可說是對勇士造成重傷害。圖為布朗破防投射。 （美聯社）

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

2022-06-03 02:31
Getty Images

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

2022-06-04 07:53
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

2022-05-30 20:21

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光

傳曾是劉德華最恨玉女 破產失婚再嫁億萬富商現況曝光
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%