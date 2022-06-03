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足球／皇馬舞太極 紅軍快刀揮空

易起民

歐冠決賽落幕，皇馬以1：0擊敗「紅軍」利物浦，拿下隊史第14座歐冠。足球比賽就如同武林高手過招，除了武藝的高低之外，臨陣時，誰能夠引導比賽的節奏，就更能夠壓制對方。本場比賽，皇馬以慢打快，把利物浦拖入自己的節奏，用經驗與韌性擊敗對手。

比賽中，利物浦彷彿一位刀法凌厲的俠客，招招又快又狠，直取對手要害；就像他們擅長的高位逼搶，給對手後場出球施加壓力，一但搶下球，立刻踢出高質量的反擊，一刀斃命。

可惜，他們的對手皇馬，偏偏是個太極高手，不管你攻勢多麽凶猛，都好像打進海綿似的無處著力。無論利物浦搶得多麼凶，皇馬中場莫德里奇（Luka Modric）、克羅斯（Toni Kroos）都能夠守住球權，還能維持超過90％的傳球成功率。

正是有中場這兩大核心，皇馬才大膽打出「拖」字訣：如果沒有明顯的機會，就把節奏放慢，即使被利物浦拿到球權，中後場也已經把位置站好，沒留給對手進攻的空隙；如果前方有機會，就會立刻一腳長傳打身後，讓有速度優勢的維尼修斯（Vinicius Junior）衝擊對方防線。

再加上皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）開掛，即使利物浦全場有24腳射門、9腳射正，也全都難逃他的五指關。

場面占優，卻始終難以破門的利物浦，在半場結束前，居然被本澤馬（Karim Benzema）在混亂中破門。雖然這球被判越位無效，卻加深了紅軍心中的焦慮感，無論如何都想趕緊進一球，正是這細微的心理變化，種下了失敗的因子。

紅軍的逼搶確實很可怕，但有兩個致命缺點。首先，逼搶要消耗大量體能，不可能全場維持同樣的強度；其次，逼搶也是一種賭博，上前貼身防守對手，身後就會留下空間，有機會為對手利用。

回頭看全場這粒唯一的進球：皇馬後場出球，球來到莫德里奇腳下，紅軍三名球員進行逼搶，尤其是左後衛羅勃遜（Andrew Robertson），已經完全離開他的位置，他留下的空間由范戴克（Virgil van Dijk）填補。面對包夾，莫德里奇帶著球向後退，將三名對手更加誘敵深入，接著他一個巧妙的直傳，瞬間打穿對手的包夾。此時范戴克一個人面對皇馬兩名球員，讓他不敢逼搶持球的巴爾韋德（Federico Valverde），而後者正是利用這個空間，送出妙傳，助攻維尼修斯破門，贏下全場比賽的勝利。

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