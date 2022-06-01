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足球／歐冠杯決賽混亂 被體育部長指禍首 利物浦要求道歉　

體育新聞組／綜合報導
不滿被指為是歐冠杯決賽混亂事件禍首，利物浦俱樂部主席沃納表要求法體育部長道歉，圖為利物浦在英超聯賽獲得亞軍，球員薩拉赫（前）慶祝進球。 （新華社）
不滿被指為是歐冠杯決賽混亂事件禍首，利物浦俱樂部主席沃納表要求法體育部長道歉，圖為利物浦在英超聯賽獲得亞軍，球員薩拉赫（前）慶祝進球。 （新華社）

英超利物浦俱樂部主席沃納（Tom Werner）要求法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）為其言論道歉，因為她宣稱利物浦隊要為5月28日歐冠杯決賽的混亂負責。

這場比賽因警方試圖阻止硬闖的球迷而延遲了逾半小時，過程中警方曾對人群施放催淚瓦斯。這場比賽，西班牙皇家馬德里隊以1比0擊敗利物浦奪冠。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉稱，起先問題是未持有效門票的利物浦球迷所造成，並指責利物浦隊讓支持者們「不受管制」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）則稱，這場比賽出現「大規模的」大量假門票。沃納致函歐迪亞-卡斯特拉進行反擊，稱她的評論「不負責任、不專業，且完全不尊重」受影響的球迷。

「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo）援引沃納的話說：「歐冠杯決賽理應是世界體育界最精彩的場面之一，但卻演變成人們最近記憶裡最糟糕的維安失敗事件之一。」

「我為所有經歷這場噩夢的球迷，要求您道歉，並保證法國當局和歐洲足球總會（UEFA）允許進行獨立和透明的調查。」

歐迪亞-卡斯特拉表示，他們會在10天內提交一份報告。UEFA則已委託對這起事件進行獨立調查。

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