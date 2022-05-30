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F1／賽車撞車剖兩半 「車神」舒馬克之子奇蹟毫髮無傷

體育新聞組／綜合報導
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）
舒馬克之子在F1摩納哥站發生意外，一度使得比賽中斷。（Getty Images）

「車神」舒馬克（Michael Schumacher）之子Mick（Mick Schumacher）在摩納哥大獎賽（Monaco Grand Prix）險些發生意外，他開車撞向一旁的護欄，車子遭剖成兩半，不過人無大礙。

該場比賽因為下大雨而造成延誤，不過當主辦方確定場地變乾後比賽就如期進行，多數選手在比賽過程中也都未遭遇狀況，沒想到Mick在第27圈時車子竟然打滑，輪胎轉了幾圈後整輛車直接往旁邊的障礙物撞下去，現場轉播當時仍不確定在車子內的Mick的情形，由於車子當場斷成兩半，大家相當擔心Mick是否也受重傷。

過了片刻後Mick慢慢從車子殘骸中走出來，奇蹟似地毫髮無傷，連官方推特都在隨後寫下，「謝天謝地，Mick從車子裡走出來，而且他沒事。」主辦方也在確認過事發地點沒有殘留任何車子遺骸，並換上新的護欄後，才讓比賽繼續進行。

F1 哥大 推特

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