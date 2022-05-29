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足球／擊退利物浦 皇馬奪下第14座歐冠

體育新聞組／綜合報導
皇馬奪得隊史第14冠。（路透）
皇馬奪得隊史第14冠。（路透）

歐冠決賽登場，皇家馬德里靠著維尼修斯（Vinicius Junior）的關鍵進球，以1：0擊敗「紅軍」利物浦，再度站上歐洲之巔，拿下隊史第14座歐冠冠軍。

綜合媒體報導，這是兩隊第9次交手，皇馬此前8戰取得4勝1平3敗的優勢成績。上一次兩隊在歐冠決賽交手，當時由皇馬以3：1擊敗利物浦，拿下冠軍。本賽季，皇馬連續淘汰大巴黎、切爾西、曼城、利物浦，一路在不被看好的情況下擊敗強敵，更為這座歐冠金杯增添不少傳奇色彩。

本場比賽由於大批球迷沒能及時進入球場，推遲了半個小時才開賽。比賽一開場，利物浦的攻勢很猛烈，可惜沒有收穫進球。第16分鐘，利物浦阿諾德（Trent Alexander-Arnold）右路橫傳，薩拉赫（Mohamed Salah）禁區內射門被皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）撲出；第21分鐘，馬內禁區內過人後射門，庫爾圖瓦撲了一下後球擊中門柱彈出。

皇馬上半場沒有射正，但第43分鐘，本澤馬（Karim Benzema）在禁區內製造混亂，最後射門破網被判越位，則讓利物浦捏了一把冷汗。

下半場第59分鐘，皇馬率先打破僵局，巴爾維德（Federico Valverde）禁區右側斜傳，維尼修斯後點搶點破門，皇馬1：0拔得頭籌。陷入落後的利物浦顯得有點慌亂，第82分鐘，薩拉赫突入禁區射門，再度被庫爾圖瓦撲出。

最後，皇馬經驗老到的中場緊緊掌握比賽節奏，穩穩地拿下比賽。全場屢次貢獻神撲的庫爾圖瓦，則當選全場最佳球員。

皇馬奪得隊史第14冠。（路透）
皇馬奪得隊史第14冠。（路透）

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