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足球專欄／姆巴佩放鴿子 皇馬焉知非福

易起民
姆巴佩與巴黎聖日耳曼續約至2025年。（美聯社）
姆巴佩與巴黎聖日耳曼續約至2025年。（美聯社）

上周末，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）正式拒絕加盟皇家馬德里，宣布與巴黎聖日爾曼續約三年。媒體報導，大巴黎開出高達1.5億歐元的簽約金、稅後年薪4000萬歐元、100%肖像權，更重要的是擁有球隊關於主帥、轉會的決策權。消息一出，立刻震撼足壇。以下從三個方面來分析這起事件的影響。

1.姆巴佩

兩周前，姆巴佩轉會皇馬已經是幾乎板上釘釘的事，最後卻大翻盤，首先當然是因為巴黎給出令人難以拒絕的條件。此前，姆巴佩母親曾說，雙方給出的財務條件差不多，可見球隊決策權可能是他考慮留在巴黎的主要原因。

從競技角度看，他今年才23歲，巴黎又是他的家鄉，如果可以在三年內打造一個具競爭力的陣容，幫助大巴黎拿下首座歐冠並非不可能，一旦達成金球獎也是手到擒來。屆時他26歲，想要再換球隊也不遲。

2.皇馬

球迷群情激憤可想而知，最難以接受的並非姆巴佩不來，而是這兩年間被所謂的「兒皇夢」戲耍。為了騰出薪資空間，皇馬近幾個轉會窗口不僅清理了許多球員，還因此放棄大量引援機會，包括前陣子塵埃落定的哈蘭德（Erling Haland）。一路上保證會來，卻在最後時刻反悔。

不過，換個角度想，如果姆巴佩來了，除了超高的費用負擔，他所享受的特權也將破壞更衣室團結。何況，皇馬還有許多短板，如果可以利用省下的這筆錢，將這三、四處漏洞補強，未必不是件好事。

目前，他們已將目光投向了瓊阿梅尼（Aurelien Tchouameni），這名22歲中場球員防守能力卓越，可望成為卡塞米羅（Carlos Casemiro）的接班人。鋒線上，皇馬勢必還會引援，不過目前媒體眾說紛紜，尚未有明確目標。

3.足壇

姆巴佩續約最讓人震驚的，除了恐怖的年薪，就是球隊竟然連決策權都能出讓。筆者觀察，近年來，由於資本進入足壇，導致球員身價水漲船高，薪水一飛沖天。這也使得球員權力高漲，簽了高薪、上場擺爛，教練管教不動的事情屢見不鮮。

如今巴黎與姆巴佩開了這樣的先例，往後雖然不至於群起效尤，但代表權力的天平已傾向大牌球員，這勢必讓球隊為了討好球星，更加壓榨基層球員、減少青訓投資，最後傷害的是足球的根基。

足球 皇家 投資

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