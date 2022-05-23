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英超／5分鐘3球逆轉 曼城驚險奪英超冠軍

體育新聞組／綜合報導
曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）
曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）

英超收冠戰驚心動魄，賽前在積分榜上，領頭羊曼城與利物浦僅1分差距。在曼城與阿斯頓維拉的比賽中，曼城一度落後2球，讓利物浦看到了奪冠的機會。沒有想到，下半場曼城上演5分鐘3球的戲碼，逆轉擊敗阿斯頓維拉，拿下5年內的第4座英超冠軍，利物浦雖然主場3：1擊敗狼隊，仍以1分飲恨屈居亞軍。

綜合媒體報導，曼城的後防線依然缺兵少將，上半場進攻完全欠缺威脅。比賽第37分鐘，維拉意外先開紀錄，迪涅（Lucas Digne）左路底線傳中，馬蒂-卡西（Matty Cash）衝入禁區頭槌破門；下半場第68分鐘，維拉庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）接獲傳球，輕巧地卸球擺脫防守，接著右腳射門低射近角，維拉2：0領先。

消息傳到同時開賽的利物浦主場，全場歡聲雷動，雖然當時利物浦仍以1：1與狼隊戰平，但只要曼城輸球，利物浦取勝，就可以拿下隊史第二座英超冠軍。

沒想到，比賽第75分鐘，曼城上演絕地大反擊。替補上來的京多安（Ilkay Gundogan）禁區後點頭球破門；2分鐘後，羅德里禁區外推射入網；3分鐘後，德布勞內（Kevin De Bruyne）禁區斜傳，京多安推射梅開二度，曼城3：2逆轉，有驚無險地拿下英超冠軍。

利物浦雖然在第83分鐘、第88分鐘靠著薩拉赫（Mohamed Salah）、羅伯遜（Andrew Robertson）的進球，以3：1擊敗狼隊，但仍以積分1分之差屈居第二。

值得一提的是，在英超金靴的爭奪上，在面對諾維奇的收官戰中，熱刺的韓國球星孫興慜獨中兩元，以23顆進球與利物浦薩拉赫並列英超射手王。這是英超史上首位來自亞洲國家的射手王，也是五大聯賽首位亞洲金靴。

曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）
曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）
曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）
曼城以3：2逆轉勝維拉，奪下英超冠軍。（美聯社）

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