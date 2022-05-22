足球／姆巴佩不去皇馬了 大巴黎祭出逾1億美元留人

法甲豪門巴黎聖日爾曼隊球星姆巴佩，21日出賽前暖身。（美聯社）

21日，2021-2022賽季法甲足球聯賽迎來收官戰，已經提前獲得聯賽冠軍的巴黎聖日爾曼隊主場5：0大勝梅斯隊，姆巴佩（Kylian Mbappé）上演「帽子戲法」，本賽季同時榮膺聯賽金靴和助攻王。然而，更讓巴黎球迷興奮的是，經過了一個賽季的拉扯後，這位23歲的法國國腳最終拒絕了西甲 豪門皇家馬德里的邀請，選擇與老東家續約。

當天下午，多家媒體爆料稱姆巴佩已經決定留在巴黎。而本場比賽開始前，當「大巴黎」主席納賽爾拿著一件印有「姆巴佩 2025」字樣的球衣走上球場時，也正式宣告從去年夏天上演至今的這出轉會「肥皂劇」迎來了終篇。

「我很高興留在法國，留在巴黎，這是我出生的地方。」姆巴佩在比賽開始前向現場5萬名球迷說，「我希望我能在未來繼續以往的表現，和你們所有人一起，繼續贏下比賽，贏得冠軍。」

本賽季結束後合同就將到期的姆巴佩原本十分接近加盟皇馬。事實上，2021年夏天，皇馬已經為姆巴佩向巴黎聖日爾曼送上了報價，姆巴佩本人也有意離開，但彼時剛剛簽下梅西 的巴黎聖日爾曼正著力打造姆巴佩、梅西（Lionel Messi）以及內馬爾（Neymar）的鋒線「三叉戟」組合，即便面臨一年後人財兩空的風險，「大巴黎」還是強硬地拒絕了皇馬的報價。

當時，所有人都以為姆巴佩將在這個賽季結束後，以自由身身分轉投西甲豪門、並拿下鉅額簽字費。但巴黎聖日爾曼始終沒有放棄，在卡達財團鼎力支持下，這支法甲豪門也竭盡全力試圖挽留這位當今足壇最炙手可熱的球星。

最終，這出轉會大戲在21日迎來了大結局。經過漫長的談判與考慮後，姆巴佩選擇了與巴黎聖日耳曼 續約三年。據法國媒體報道，姆巴佩留在巴黎將獲得超過1億歐元（約1億0482萬美元）的續約獎金，新合同的年薪將達到5000萬歐元（約5241萬美元）。

現年23歲的姆巴佩2017年從摩納哥租借來到巴黎聖日耳曼，並在隨後一個賽季被巴黎聖日耳曼以1.8億歐元（約1.89億美元）買斷。

效力巴黎聖日耳曼的5個賽季裡，姆巴佩一共為球隊打進171顆球，連續4個賽季榮獲聯賽最佳射手，隨隊獲得4次法甲聯賽冠軍，2次法國杯冠軍，並在2019-2020賽季隨隊打進歐冠決賽。