我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

足球／姆巴佩不去皇馬了 大巴黎祭出逾1億美元留人

新華社／巴黎21日電
法甲豪門巴黎聖日爾曼隊球星姆巴佩，21日出賽前暖身。（美聯社）
法甲豪門巴黎聖日爾曼隊球星姆巴佩，21日出賽前暖身。（美聯社）

21日，2021-2022賽季法甲足球聯賽迎來收官戰，已經提前獲得聯賽冠軍的巴黎聖日爾曼隊主場5：0大勝梅斯隊，姆巴佩（Kylian Mbappé）上演「帽子戲法」，本賽季同時榮膺聯賽金靴和助攻王。然而，更讓巴黎球迷興奮的是，經過了一個賽季的拉扯後，這位23歲的法國國腳最終拒絕了西甲豪門皇家馬德里的邀請，選擇與老東家續約。

當天下午，多家媒體爆料稱姆巴佩已經決定留在巴黎。而本場比賽開始前，當「大巴黎」主席納賽爾拿著一件印有「姆巴佩 2025」字樣的球衣走上球場時，也正式宣告從去年夏天上演至今的這出轉會「肥皂劇」迎來了終篇。

「我很高興留在法國，留在巴黎，這是我出生的地方。」姆巴佩在比賽開始前向現場5萬名球迷說，「我希望我能在未來繼續以往的表現，和你們所有人一起，繼續贏下比賽，贏得冠軍。」

本賽季結束後合同就將到期的姆巴佩原本十分接近加盟皇馬。事實上，2021年夏天，皇馬已經為姆巴佩向巴黎聖日爾曼送上了報價，姆巴佩本人也有意離開，但彼時剛剛簽下梅西的巴黎聖日爾曼正著力打造姆巴佩、梅西（Lionel Messi）以及內馬爾（Neymar）的鋒線「三叉戟」組合，即便面臨一年後人財兩空的風險，「大巴黎」還是強硬地拒絕了皇馬的報價。

當時，所有人都以為姆巴佩將在這個賽季結束後，以自由身身分轉投西甲豪門、並拿下鉅額簽字費。但巴黎聖日爾曼始終沒有放棄，在卡達財團鼎力支持下，這支法甲豪門也竭盡全力試圖挽留這位當今足壇最炙手可熱的球星。

最終，這出轉會大戲在21日迎來了大結局。經過漫長的談判與考慮後，姆巴佩選擇了與巴黎聖日耳曼續約三年。據法國媒體報道，姆巴佩留在巴黎將獲得超過1億歐元（約1億0482萬美元）的續約獎金，新合同的年薪將達到5000萬歐元（約5241萬美元）。

現年23歲的姆巴佩2017年從摩納哥租借來到巴黎聖日耳曼，並在隨後一個賽季被巴黎聖日耳曼以1.8億歐元（約1.89億美元）買斷。

效力巴黎聖日耳曼的5個賽季裡，姆巴佩一共為球隊打進171顆球，連續4個賽季榮獲聯賽最佳射手，隨隊獲得4次法甲聯賽冠軍，2次法國杯冠軍，並在2019-2020賽季隨隊打進歐冠決賽。

巴黎聖日耳曼 梅西 西甲

上一則

1張圖／NBA東冠 熱火2:1領先塞爾蒂克 阿德巴約砍31分

下一則

場邊人語／孤軍獨鬥 熱火不夠

延伸閱讀

「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生

「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生
加州年長無證移民納健保 維權團體：不影響身分

加州年長無證移民納健保 維權團體：不影響身分
灣區染疫月內飆升167% 住院人數上升

灣區染疫月內飆升167% 住院人數上升
金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

熱門新聞

熱火21日擊敗塞爾蒂克，熱火中鋒阿德巴約（右）拿下31分。（路透）

1張圖／NBA東冠 熱火2:1領先塞爾蒂克 阿德巴約砍31分

2022-05-21 23:19
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。(路透)

NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷：和太陽一樣睡很熟

2022-05-16 19:20
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
保羅在季後賽狀態下滑，但不打算退休。 路透

NBA／林書豪為保羅惋惜 遭貝佛利嗆：為何他值得冠軍？

2022-05-16 01:45
唐西奇上半場就拿到27分，一人得分等於太陽全隊，這是近25年來季後賽首度出現這種情況。 美聯社

NBA／獨行俠三槍齊發「屠殺」太陽 搶7狂勝33分闖西冠

2022-05-15 22:38

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道
俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產