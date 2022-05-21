足球／安帥3答卷 皇馬給滿分

賽季即將收官，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）交出了一張滿分的答卷。皇馬本季仍在換血期，球迷的期待不高，但安帥卻帶著這樣的陣容拿下西甲 冠軍、打進歐冠決賽，並進一步挖掘球員的潛力。即使下周的決賽皇馬未能奪得第14座歐冠，在球迷心目中也絕對是一個成功的賽季。

1.西甲冠軍

在老對手—巴薩、馬競低迷之際，皇馬一騎絕塵，提早四輪拿下聯賽冠軍，也讓安切洛蒂成為史上首位囊括冠軍的主教練。

過去，安帥被認為擅長打杯賽勝於聯賽，因為在講究穩定性的聯賽中，他總是死操主力陣容，一旦賽季後期出現傷病，就難以運作。本季前半段也出現類似的跡象，讓人捏了把冷汗。不過，下半季他適時地加入年輕球員輪換，不但給予小將鍛鍊的機會，也讓球隊更有活力，打出一番新氣象。

2.歐冠決賽

今年歐冠淘汰賽最大的看點，就皇馬一路過關斬將，擊敗更被看好的對手晉級決賽。在淘汰大巴黎、切爾西、曼城的路上，最耀眼的當然是本澤馬（Karim Benzema）的表演，這位法國前鋒已在淘汰賽打進10顆進球，追平C羅 （Cristiano Ronaldo）2016-17賽季的紀錄，有機會更上一層樓。

此外，安帥的戰術安排也有可觀之處。用巴爾韋德（Federico Valverde）打右路，兼具進攻與防守；開場用「典禮中場」纏鬥，下半場換上小將羅德里戈（Rodrygo Goes）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）用速度與精力衝擊對手，這也是為何皇馬能頻頻上演逆轉勝的主因。

3.挖掘球員潛力

34歲的本澤馬本季打出生涯最佳表現，42次出場打進42球14助攻，安帥的調教功不可沒。更讓人驚喜的是維尼修斯（Vinicius Junior）的成長，這位21歲的巴西 邊鋒，過去雖然速度快、盤帶佳，但是臨門一腳射門卻很離譜。本季，維尼像換了一個人似的，在門前異常冷靜，多次上演漂亮的射門、助攻，打出20顆進球16助攻的耀眼成績。

談到當代的戰術大師，很多人會想到瓜迪歐拉（Pep Guardiola）、克洛普（Jurgen Klopp），與他們強烈的個人風格相比，安切洛蒂更像是「看菜下飯」，建構一個舒服的體系，讓球員打出自己的最高水平。對眾星雲集的皇馬來說，安帥可說是最適合的教練。