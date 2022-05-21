我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

足球／安帥3答卷 皇馬給滿分

易起民

賽季即將收官，皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）交出了一張滿分的答卷。皇馬本季仍在換血期，球迷的期待不高，但安帥卻帶著這樣的陣容拿下西甲冠軍、打進歐冠決賽，並進一步挖掘球員的潛力。即使下周的決賽皇馬未能奪得第14座歐冠，在球迷心目中也絕對是一個成功的賽季。

1.西甲冠軍

在老對手—巴薩、馬競低迷之際，皇馬一騎絕塵，提早四輪拿下聯賽冠軍，也讓安切洛蒂成為史上首位囊括冠軍的主教練。

過去，安帥被認為擅長打杯賽勝於聯賽，因為在講究穩定性的聯賽中，他總是死操主力陣容，一旦賽季後期出現傷病，就難以運作。本季前半段也出現類似的跡象，讓人捏了把冷汗。不過，下半季他適時地加入年輕球員輪換，不但給予小將鍛鍊的機會，也讓球隊更有活力，打出一番新氣象。

2.歐冠決賽

今年歐冠淘汰賽最大的看點，就皇馬一路過關斬將，擊敗更被看好的對手晉級決賽。在淘汰大巴黎、切爾西、曼城的路上，最耀眼的當然是本澤馬（Karim Benzema）的表演，這位法國前鋒已在淘汰賽打進10顆進球，追平C羅（Cristiano Ronaldo）2016-17賽季的紀錄，有機會更上一層樓。

此外，安帥的戰術安排也有可觀之處。用巴爾韋德（Federico Valverde）打右路，兼具進攻與防守；開場用「典禮中場」纏鬥，下半場換上小將羅德里戈（Rodrygo Goes）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）用速度與精力衝擊對手，這也是為何皇馬能頻頻上演逆轉勝的主因。

3.挖掘球員潛力

34歲的本澤馬本季打出生涯最佳表現，42次出場打進42球14助攻，安帥的調教功不可沒。更讓人驚喜的是維尼修斯（Vinicius Junior）的成長，這位21歲的巴西邊鋒，過去雖然速度快、盤帶佳，但是臨門一腳射門卻很離譜。本季，維尼像換了一個人似的，在門前異常冷靜，多次上演漂亮的射門、助攻，打出20顆進球16助攻的耀眼成績。

談到當代的戰術大師，很多人會想到瓜迪歐拉（Pep Guardiola）、克洛普（Jurgen Klopp），與他們強烈的個人風格相比，安切洛蒂更像是「看菜下飯」，建構一個舒服的體系，讓球員打出自己的最高水平。對眾星雲集的皇馬來說，安帥可說是最適合的教練。

西甲 C羅 巴西

上一則

NBA／熱火遭踢館 巴特勒：化慘敗為動力 教頭：打法要更全面　

下一則

MLB／達比修7局無失分好投 解釋今年三振變低背後原因

延伸閱讀

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人

體育賽事因疫情接連取消 騰訊體育傳裁員百人
第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽5月29日於法拉盛正式開戰

第二屆「淘大盃」8人制足球錦標賽5月29日於法拉盛正式開戰
「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生

「06聯足球體育會」青少年兒童足球夏令營現正招生
歐冠／倒數5分鐘扳平 皇馬延長賽逆轉曼城闖決賽

歐冠／倒數5分鐘扳平 皇馬延長賽逆轉曼城闖決賽

熱門新聞

勇士以112：87痛宰獨行俠，寫意贏得系列賽首勝。（路透）

1張圖／NBA西冠 勇士攻守強勢 痛宰獨行俠搶首勝

2022-05-19 08:33
奧運游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）談退休後日子。(路透)

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

2022-05-20 03:13
A-Rod(右)與新歡帕吉特現身太陽、獨行俠第七戰。(路透)

NBA／A-Rod搶7大戰看到睡著 球迷：和太陽一樣睡很熟

2022-05-16 19:20
柯瑞直言過去兩年沒有季後賽可打真的太過煎熬。（歐新社）

NBA／勇士過去2年沒打季後賽 柯瑞坦言：太煎熬了

2022-05-14 08:55
網壇銀色夫妻檔史維托莉娜(左)和法國「跳跳人」孟非斯(右) 透過社群公布將在10月迎接寶貝女兒。(取自推特)

網壇銀色夫妻檔 宣布10月迎接女兒誕生

2022-05-15 14:56
勇士以110：96淘汰灰熊。（美聯社）

NBA／柯瑞關鍵三分 勇士淘汰灰熊闖西區冠軍戰

2022-05-14 00:59

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認